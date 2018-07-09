LAÜ Sosyal Hizmet Uzmanları meslek yemini etti

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sosyal Hizmet Bölümü tarafından 2017– 2018 Akademik Yılı Sosyal Hizmet Bölümü mezunları için mesleki Yemin Töreni gerçekleştirildi. Yemin törenine LAÜ Sosyal Hizmet Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu, öğretim üyeleri ve öğrenci velileri katıldı.

Yemin Töreni, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. LAÜ Sosyal Hizmet Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu, mezun öğrencilere ve velilere seslenerek bir konuşma yaptı.

Sosyal Hizmet Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu konuşmasında mezun öğrencilere seslenerek “ Bugün Sosyal Hizmet Bölümü 4. Sınıf öğrencileri olarak meslekle ilgili temel ilkeler üzerine yeminlerinizi ederek mesleğe ilk adımınızı atıyorsunuz. Çok uzun ve zor bir süreci tamamladınız, böylesi mutlu ve gururlu gününüzün bir parçası olmaktan son derece memnuniyet duyuyorum”dedi. Hablemitoğlu, “ Sosyal Hizmet mesleği Uluslararası normlar üzerinden yürütülmektedir, dünyanın her yerinde Sosyal Hizmet Uzmanları çoçukların, kadınların, yaşlıların ve tüm insanların dezavantajlarını çözmeye çalışırlar ve yardım ettikleri kişilerin yüksek yararını sağlayacak şekilde davranırlar, mesleğin en önemli temeli de budur ”dedi. Hablemitoğlu, öğrencilerin yetişmesi için, özverili bir şekilde emek veren, öğretim üyelerini ve elemanlarını kutlayarak , mezun öğrencilere başarılar diledi.