Kitap Fuarında SAFİR Rüzgarları esti!

Kıbrıs’ın ilk fantastik serisi Safir'in yazarı Kemal Behcet Caymaz 17 Mart Cumartesi günü CNR Uluslararası Kitap fuarında okuyucularıyla buluştu. Dedalus Yayınları Standında gerçekleşen imza gününe KKTC İstanbul Başkonsolosluğundan Konsolos Asu Muhtaroğlu’nun da katılarak genç yazara desteğini sundu. Her yaştan okuyucu kitlesinin katıldığı imza gününe Caymaz, Safir serisi kitaplarını imzaladı ve okurlarıyla sohbet etti. Dedalus Yayınları Direktörü ve Safir Serisi Editörü Sedat Demir ise ikinci kitabın yaz sonu çıkacağının müjdesini verdi.