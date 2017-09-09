Kıbrıs'ın güneyinde yayımlanan Rumca gazeteler, Baf kazasına bağlı “Timi” (Ovalık) köyü sınırların yer alan “Andreas Papandreu” askeri hava üssünün inşa edildiği arazilerini talep eden Kıbrıslı Türklerin kullanım kaybından ötürü tazminat talep ettiklerini yazdı. Haberde, Yannakis Palmas isimli bir avukatın ise söz konusu araziyi satın aldığını iddia edildi.



Fileleftheros gazetesi, “Kıbrıslı Türkler, Kullanım Kaybı İçin 40 Milyon Euro Tazminat İstiyor – Kıbrıslı Rum Vasi İse Papandreu Üssü’nün Kıbrıslı Türk Toprağında Olduğunu ve O Toprağı Kendisinin Aldığını İddia Ediyor” başlıkları altında verdiği haberinde, Kıbrıslı Rum bir avukat olan Yannakis Papas’ın konuya ilişkin iddialarına geniş yer verdi.



Habere göre, Papas, gazeteye yaptığı açıklamada, “Andreas Papandreu” üssünün büyük bölümünün Kıbrıs Türk arazisine inşa edildiğini ve kendisinin de bu araziyi Kıbrıslı Türk’ten aldığından dolayı kendisine ait olduğunu iddia etti.



Papas, söz konusu araziyi Kıbrıslı Türk mal sahibinin mirasçılarından satın aldığını ve Kıbrıs Tapu Dairesi’ne de 30 bin Euro harç ödediğini belirterek, o dönemin Kıbrsılı Rum İçişleri Bakanı’nın tutumu sebebiyle arazinin tapusunun hala kendi üzerine çevrilmediğini savundu. Papas, Kıbrıslı Türk mirasçıların kendisine yeniden ulaşarak, araziyi daha yüksek fiyata başkasına satmak için geri vermesini istediklerini öne sürdü.



Papas, söz konusu arazinin Kıbrıslı Rumlara ait olduğu ve istimlak edildiği şeklindeki iddialara ise, “askeri üssün büyük bir bölümünün inşa edildiği arazi, Baf Havaalanı’nın önemli bir bölümünün bulunduğu arazi ve göçmen evlerinin kendisine ait olduğunu gösteren tüm belgelere sahip olduğu” şeklinde yanıt verdi.



Habere göre, arazilere ilişkin gelişmeler, Papas’ın “Timi” bölgesinde, güneş enerji sistemi kurulması için bir araziyle ilgilenmesiyle başladı.



Dönemin Rum İçişleri Bakanı Neoklis Silikiotis’in arazinin Kıbrıslı Türklere ait olduğunu kendisine söylemesinin ardından Papas, ABD’de bulunan söz konusu Kıbrıslı Türk’e telefon aracılığıyla ulaştı.



ANASTASİADİS’E MEKTUP



Kıbrıslı Türk’le İstanbul’da buluştuğunu ve toplamda bin 500 dönüm olan araziyi satma niyetini öğrendiğini belirten Papas, 2014 ve 2015’te Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e mektup göndererek, konuyu bilgisine getirdiğini söyledi.



Habere göre, Papas, 20 Ocak 2014 tarihli mektubunda, “Andreas Papandreu askeri üssünün tamamı ya da neredeyse tamamı, 500 bin metrekarelik taşınmazlar üzerine inşa edilmiştir. Bu taşınmazlar, 1’i hayatta olan 4 Kıbrıslı Türk’e aittir. Bölgenin yol şebekesi de varislerindir. Ayrıca bu Kıbrıslı Türklerin belli sayıdaki binaları göçmen evlerinin inşası için kullanılmıştır ve bugün göçmenler buralarda ikamet etmektedirler. Bugünkü değerleri 50 milyon Euro’yu geçen yukarıdaki taşınmazlara ilişkin hiçbir istimlak yapılmamıştır” ifadelerine yer verdi.



Papas, mektubunda, gerek hayatta olmayan, gerekse hayatta bulunan Kıbrıslı Türk mirasçıların, 1969’da Kıbrıs’ı terk edip, ABD ve İstanbul’a yerleştiklerinden taşınmazlarını geri almaya ya da kullanım kaybı için tazminat almaya ya da devlet tarafından istimlak edilmeleri durumunda bugünkü değerlerini almaya hak sahibi olduklarını vurguladı.



Mirasçılardan birinin kızı olan “Dervishe Orhan Kahya”nın, Kıbrıs Cumhuriyeti’nden vasilik hakları edindiğini ve hatta olmayanların tümünün taşınmazlarını; annesi “Ferhan Orhan Kaya”nın ise kendi üzerine kayıtlı taşınmazların idaresinden sorumlu olduğuna işaret eden Papas, 2 yıl önce Kıbrıslı Türk aileyle anlaşarak, Baf ve Limasol’da bulunan tüm taşınmazları satın aldığını kaydetti.



Habere göre, Papas, mektupta “Niyetim Andreas Papandreu üssünü ya da göçmen evlerini satın almak değildi. Satış bedeli, satıcıların serbest durumda olan diğer taşınmazlarına ilişkindi. Ancak satış sözleşmesinde, askeri üssü ve göçmen evlerini Kıbrıs Cumhuriyeti’ne düşük bir bedel karşılığında devredebilmem adına, mal sahiplerinin de onayıyla, tüm taşınmazlar yer almıştı. Bu konuda, söz konusu taşınmazların devrini müzakere etmem konusunda kesin yetki veren madde mevcuttur ve söz konusu taşınmazları onların adına idare etmekteyim. Hayatta olmayanların taşınmazlarının idaresi de mahkeme kararlarıyla bana devredildi” ifadelerine yer verdi.



Gazete, Papas’ın Anastasiadis’e ayrıca, söz konusu taşınmaların idarecisi ve tam yetkilisi olarak, üssün inşa edildiği araziyi ve göçmen evlerini Rum yönetimine, üç taksitte ödenecek, 10 milyon Euro karşılığında devretme, bunun karşılığında ayrıca Kıbrıslı Türklere, diğer taşınmazlarını idare etme ve sahip oldukları binalardan birine verilen inşaat izninin genişletilmesi olanağı sağlanması konusunda, Rum İçişleri Bakanlığı yetkilileriyle ön anlaşmaya vardığı bilgisini ilettiğini yazdı.



