Kermiya - Gönyeli arasında yol çalışmaları yapılacak

Lefkoşa Türk Belediyesi ve Gönyeli Belediyesi işbirliğinde; Kermiya Pompa İstasyonu’na Gönyeli’den giden kanalizasyon anahattı yenileme çalışması yapılacak

Lefkoşa’da Hizmet Sokak ile Yavuz Konnolu Caddesi yarından itibaren kanalizasyon çalışmaları nedeniyle yarın saat 08.15’ten itibaren kısmen trafiğe kapatılacak…

Kanalizasyon ana hattı yenileme çalışmasının 15 gün sürmesi bekleniyor…

Lefkoşa Türk Belediyesi’nden yapılan açıklamada, çalışmalar süresince sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.