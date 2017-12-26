Kavga için buluştular

APOEL ile Omonia taraftarlarının Lefkoşa’nın güneyinde geçtiğimiz günün gece yarısı kavga için randevulaştıkları belirtildi. Fileleftheros gazetesi “Mağusa kapısı” yakınlarından buluşan taraftarların birbirlerine bıçak çektiğini ve çevreye zarar verdiğini yazdı. Taraftarların, polis olay yerine gitmeden bölgeyi terk ettiğini kaydeden gazete, şimdiye kadar herhangi bir tutuklama olmadığını belirtti.