Kadına şiddet, teminatla serbest

Lefkoşa’da meydana gelen kadına şiddet meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı M. Y. dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis memuru Ayça Soykara, mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının davalarında hazır olabilmesi için mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Hale Dağlı, zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması ve KKTC’de muteber bir kefilin 50 bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Neler yaşandı

Polis ifadesine göre, 21 Nisan tarihinde saat 18.30 sıralarında Lefkoşa Çağlayan'da bulunan evde, M.Y., telefona cevap vermediği gerekçesiyle eşi D.Y. ile sözlü tartıştı, ardından darp edip bıçakla tehdit etti. Olay yerine gelen polis M.Y.’yi tutuklarken, D.Y. de aynı gün LDH acil servise götürülerek doktor kontrolünden geçirilip doktor raporu alınmıştı.