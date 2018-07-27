İthal ve yerli ürünlerde 5 limit üstü kalıntı tespit edildi

45 ithal ürün numunesinin 42’si temiz çıkarken, Bekir Cura'ya ait kayısı, Nuri Ersoy'a ait kırmızı üzüm ve Deftera Ltd.’e ait siyah üzüm limit üstü ilaç kalıntısı içerdiği için imha edildi.



Yerli ürünlerde ise 15 numune içerisinde Beyarmudu’nda sultani üzüm üretimi yapan Cemal Kozansoy ve Yeşilyurt’da yine sultani üzüm üretimi yapan Remzi Poyraz’ın (ikinci alım) ürünleri limit üstü çıktığı için hasadı bir sonraki analize kadar durduruldu.



Serdarlı’da molehiya üretimi yapan Şeref Çoban'a ait numune, ikinci alımda temiz çıktığı için ürünün hasadına izin verildi.