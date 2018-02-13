İtalya’dan bölgeye firkateyn

Doğu Akdeniz’de yaşanan gerginlik, İtalya’nın bölgeye firkateyn gönderme kararı alması ile yeni bir boyut kazandı. İtalyan haber sitesi Republica’ya göre doğalgaz arayan gemiye Türk donanmasının önceki gün engel olması nedeni ile İtalyan donanmasına ait Euro F575 türü firkateyn bölgeye gönderiliyor. Habere göre firkateyn NATO görevi çerçevesinde bölgeye yakın bir yerde görevini ifşa ediyordu. Habere göre gemini kaptanına Türk donanması ile herhangi bir tansiyon yükseltici ilişkiye girilmemesi uyarısında da bulunuldu.