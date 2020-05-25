İşletmelerin Satışlarını Kolaylaştıracak Yöntemler

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Firma işletmelere satışlarını kolaylaştıracak yöntemler sunuyor. Bu yöntemler arasında online ödeme yapmayı sağlayan sanal pos bulunuyor. Bu pos sayesinde işletmeler yaptıkları satışın ücretini kolay bir şekilde alabiliyorlar. Web siteleri üzerinden bu pos aracılığıyla tüm kredi kartların satışının yapılmasını sağlıyorlar. Sistem mobil cihazlara ve farklı arayüzlere uyumlu olduğu için kişiler kolay bir şekilde alışveriş yapabiliyorlar.

Bir Gün İçinde Ödeme Alma İmkanı

Firmanın online pos sistemi sayesinde kişiler ödemelerini diğer uygulamalardaki gibi ay sonunda ya da günler sonra almıyorlar. Bu pos sayesinde ertesi gün yapılan ödemeler işletmelere ulaşıyor. Bu sistemi kullanmak isteyenler firmadan satın aldıklarında kullandıkları web sayfasına kısa süre içinde kurularak satışların ve ödemelerin yapılmasını sağlıyor. Sanal posu kullanmak isteyenler firmaya başvururken vergi levhası, imza sirküleri, kimlik, faaliyet belgesi ve ticari sicil gazetesi örneklerini gönderiyorlar.

Ürün Satışı Ve Ödemelerde Link Kullanımı

Firma pos dışında satış linki hizmeti de veriyor. Bu hizmet sayesinde şirketler ürünlerinin satışı için bir link oluşturarak bu link üzerinden satış yapabiliyorlar. Satış linki sistemine katıldıktan sonra profil oluşturup link üzerinden satış yapabiliyorlar. Yaptıkları satışların ödemelerini de süre kaybı olmadan alabiliyorlar. Ayrıca firma oluşturduğu sistem sayesinde şirketlere link ile ödeme imkanı da veriyor. Bu sayede şirketler yapmaları gereken ödemeleri linki kullanarak kısa sürede yapabiliyorlar. Ayrıca yapacakları ödemeler için taksit seçeneklerinden yararlanabiliyorlar.