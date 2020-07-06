İngiltere, Kıbrıs'ı karantinadan muaf tuttu

Yurt dışından İngiltere’ye gidenlere uygulanan 14 günlük karantinada Kuzey Kıbrıs’a da muafiyet getirildi.

Londra Gazete’nin haberine göre, İngiltere’de Corona virüs salgını ile mücadele kapsamında alınan önlemler kademeli olarak, gevşetilmeye devam ediyor.

3 Temmuz Cuma günü İngiliz hükümeti, 56 ülkeden gelecek olan yolcuların 14 günlük karantinadan muaf tutulacağını açıklarken, uygulamanın 10 Temmuz’dan itibaren yürürlüğe gireceğini duyurmuştu.

Bu ülkeler arasında Türkiye ve Kıbrıs Cumhuriyeti de bulunuyor.

Muaf tutulacak olan ülkelerin arasında Kuzey Kıbrıs’ta dahil mi sorusu toplum üyeleri tarafından merak konusu olmuştu.

İngiltere Ulaştırma Bakanlığına ulaşan Londra Gazete, İngiltere’ye gelecek olan Kuzey Kıbrıs – Türkiye transit yolcularının 14 günlük karantina uygulamasına muaf tutulacak mı sordu.

Ulaşım Departmanı sözcüsü Londra Gazete’ye yaptığı açıklamada, Kuzey Kıbrıs’ın da muaf tutulacağını belirtti.

Yapılan açıklama şöyle: “İngiltere hükümeti tarafından alınan karar çerçevesinde, Kıbrıs Cumhuriyeti ve Türkiye 14 günlük karantinadan muaf tutulacak. Kuzey Kıbrıs da buna dahildir, bu ülkeden gelecek olan yolcuları karantina zorunluğu kapsamıyor.”