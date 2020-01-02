İMAR PLANI KAOSU

Üç yıldır sürdürülen Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı çelişkilere rağmen Birleşik Kurul’da “oybirliği” ile onaylandı, Başbakanlık planı halen Resmi Gazete’de yayımlamadı. Uzmanlar sordu: “İmar Planı’na siyasi müdahale mi yapıldı?”

İmar Komitesi Başkanı ve Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Ersan Saner, planın bu haliyle onaylanmasına şahsen karşı olduğunu açıkladı.

YENİDÜZEN’e konuşan teknik komite uzmanları ve temsilciler, “Bir hafta saatlerce üzerine çalıştığımız plan korundu mu bilmiyoruz, Pazartesi günü siyasilerden, daha fazla imar için büyük baskı oldu” dedi. Uzmanlar, 9 Ağustos’tan sonra imara açılan arazilerin komite çalışmalarında kapatıldığını vurguladı.



Neler söylediler?



İmar Komitesi Başkanı ve Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Ersan Saner, “Ersan Saner olarak bu planı kabul etmiyorum”

Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendisler Odası Başkanı Seran Aysal: “Günlerce teknik toplantı yaptık, son gün Mağusa’da tarım arazilerinin açılması talep ediliyor”

Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Erkut Uluçam: “Komite çalışmalarında, 9 Ağustos sonrası imar izinlerini kapatmıştık”

Şehir Plancıları Odası Başkanı Merter Refikoğlu: “Mağusa Belediye Başkanı, komite çalışmaları sırasında böyle bir talebi yokken, Pazartesi günü neden verimli tarım alanlarına imar talebinde bulundu?”

Orman Mühendisleri Odası Başkanı Can Conkbayır: “Orman arazilerinin İskele’de bir kısmı üzerine üniversite yapılacaktı, orman olan kısmı çıktı”



Dila ŞİMŞEK



Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı Pazartesi günü yapılan Birleşik Kurul toplantısında ‘çelişkilere rağmen’ oybirliği ile onaylandı, Başbakanlık ise planın son halini Resmi Gazete’de duyurmadı.

İmar Komitesinde Başkan olarak yer alan Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Ersan Saner, “Ersan Saner olarak bu planı kabul etmiyorum” dedi. Planın çelişkilere rağmen onaylandığı ifade eden Saner, imar planıyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı, genel hatlarıyla bakıldığı zaman bir mimar olarak bu plana onay vermediğini, hala tartışılmaya açık olduğunu anlattı.

YENİDÜZEN’e konuşan teknik komite uzmanları ve temsilciler, “Bir hafta saatlerce üzerine çalıştığımız plan korundu mu bilmiyoruz, Pazartesi günü siyasilerden, daha fazla imar için büyük baskı oldu” dedi.

Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar konu ile ilgili daha sonra açıklama yapacağını ifade ederken, Mağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’e ve İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na ulaşılamadı.

Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendisler Odası Başkanı Seran Aysal ve Şehir Plancıları Odası Başkanı Merter Refikoğlu, bir haftalık yoğun komite çalışmasında ‘daha fazla imar talebi’ olmazken, 30 Aralık’ta yapılan Birleşik Kurul toplantısında Mağusa’ya imar talebinde bulunulduğunu savundu.

Öte yandan Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Erkut Uluçam ise, 9 Ağustos’ta kamuoyuna duyurulan İmar Planı taslağı sonrası imara açılan bölgelerin komitedeki çalışmada kaldırıldığını, ancak onaylanan İmar Planı’nın son halini bilmediğini söyledi.

Orman Mühendisleri Odası Başkanı Can Conkbayır “İki üniversite arazisi, iki de orman arazisi üzerinde olan toplam dört noktada önerilerimiz doğrultusunda değişimler olacağını söylemişlerdi. Son halini görünce ne kadar yansıdığını anlayacağız” şeklinde konuştu.

31 Aralık’ta sonlanması gereken Emirname’nin, İmar Planı resmen yürürlüğe geçene kadar aynı şekilde uygulanacağı kaydedildi.

“Hukuken, onaylanan plan Resmi Gazete’de yayımlanır ve yürürlüğe girer. Konu ile ilgili Bakanlar Kurulu toplanamaz, tartışılamaz”

YENİDÜZEN’in hukukçulardan edindiği bilgiye göre, imarla ilgili yasaların gayet açık olduğu, onaylanan planın Bakanlar Kurulu’nda tartışılamayacağı ve Resmi Gazete’de yayımlanmasının zorunlu olduğu ifade edildi. İmar Planı’nın ilk ayağının Şehir Planlama Dairesi olduğunu belirten hukukçular, Başbakanın yasal çerçevede yapabileceği tek şeyin planı Resmi Gazete’de yayımlamak olduğunu kaydetti. “Burada bir yetki aşımı söz konusudur. Şehir Planlama Dairesi’nin bile, plan onaylandıktan sonra üzerinde değişiklik yapma yetkisi yoktur. Bakanlar Kurulu da, Başbakan da, Bakan da, yetki üzeri davranıyor. Hukuken, onaylanan plan Resmi Gazete’de yayımlanır ve yürürlüğe girer. Konu ile ilgili Bakanlar Kurulu toplanamaz, tartışılamaz” denildi.

Komite Başkanı UBP Temsilcisi Ersan Saner:

“Ersan Saner olarak bu planı kabul etmiyorum”

İmar Komitesinde Başkan olarak yer alan Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Ersan Saner, Uyum yasaları Komitesi’nde imar konusunda yasa çalışması için farklı toplantılara katılmak zorunda kaldığını ve bu nedenle İmar Planıyla ilgili olan komite toplantılarının birkaçına katılmadığını ifade etti. Konuyla ilgili net olarak ilerleyen günlerde açıklama yapabileceğinin altını çizdi.

‘Hiçbir toplantıya katılmadı’ eleştirilerine karşın açıklamada bulunan Saner, bu iddiaları reddetti.

Onaylandığı ifade edilen imar planıyla ilgili yorum yapmaktan kaçınan Saner, genel hatlarıyla bakıldığı zaman bir mimar olarak bu plana onay vermediğini, hala tartışılmaya açık olduğunu anlattı.

Hakkındaki iddiaları yanıtlayan Saner, özetle şunları ifade etti:

“Uyum yasaları Komitesi’nde Tüketicilerin Korunması ve Uyum yasasını Ocak ayında geçireceğime dair sözüm vardı. Bu bağlamda arka arkaya 2 toplantı yaparak bu yasayı bitirdik ve geçirdik. 2 Milyon Euro katkı alacağımız bir yasa çalışmasıydı ve buradan doğacak kaybımız gerçekten önemliydi.

İmar Planı ile ilgili ise Komite Başkanı bendim ve komiteyi benim çağırmam gerekirdi ama bu işleyiş de benimle istişare içinde yapılmadı. O yüzden bu yoğunluk çakıştı. Zaten çok tartışılan bu plan da birkaç gün daha bekleyebilir diye düşünerekten, aciliyeti ve önceliğine göre Uyum Yasaları Komitesi toplantılarına katıldım. İlk kez burada gününden önce biten bir yasa verdik. 2020 yılında AB’den gelecek olan ve Sağlık Bakanlığı’na aktarılacak bir kaynağın önünü açtık.

Zaten bu plan tüm kesimlerce hala tartışılıyor. Kimi çok açıldı kimi az açıldı diye çok çeşitli görüşler var. Herkes bu planı kabul etse bile zaten ben Komite Başkanı olarak değil, bir mimar olarak, Ersan Saner olarak bu planı kabul etmiyorum çünkü temel şehircilik parametrelerini içermiyor. Bu planın toplumsal bir konsensuta geçmesi gerektiğine inanıyorum.”

Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendisler Odası Başkanı Seran Aysal:

“Günlerce teknik toplantı yaptık, son gün Mağusa’da tarım arazilerinin açılması talep ediliyor”

Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendisler Odası Başkanı Seran Aysal, Başbakanlık tarafından planda revize yapılması için kurulan komitenin, bir hafta yoğun bir şekilde çalıştığını ifade etti. Komitede Belediye Başkanlarının, KTMMO temsilcilerinin, Şehir Plancıları Odasının, teknik ekibin ve Başbakanlık tarafından atanan koordinatörlerin yer aldığını ekledi. Aysal, 27 Ocak Cuma günü sonuçlanan planda, özellikle Mağusa’da yeterli uyumun sağlanamadığını söyledi. Aysal, “İskele’de, Belediye Başkanının da direnciyle, kamuoyu yararı korundu, toplum yararına en uygun niteliğe getirildi. Yeniboğaziçi’nde de orta yol bulundu, bunda da yine Başkanın rolü büyük. Ancak Mağusa için aynısını söyleyemeyeceğim. Nüfus ve konut yoğunluğu ile ilgili, gereken irade sağlanamadı. Pazartesi günü siyasi değişiklikler yapılmışsa, bunu öğrendiğimiz anda kamuoyuyla paylaşacağız ve peşini bırakmayacağız. Günlerce teknik toplantı yaptık, son gün Mağusa’da tarım arazilerinin açılması talep ediliyor. Bu kabul edildi mi, edilmedi mi bilmiyoruz. Herkes asli görevini yapsın ve planı da sadece plancılar yapsın. Öngörülen nüfusun arttırılmasına yönelik talep olduğunu duyduk. Plan, siyasi ortamda tartışmaya açıldı. Başbakanlık da hala planı Resmi Gazete’de yayımlamadı” şeklinde konuştu.

Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Erkut Uluçam:

“Komite çalışmalarında, 9 Ağustos sonrası imar izinlerini kapatmıştık”

Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Erkut Uluçam, geçtiğimiz hafta yapılan komite çalışmalarında, 9 Ağustos’ta kamuya duyurulan plan taslağı sonrası imara açılan alanların kapatılması için görüş belirtildiğini vurguladı. Uluçam, 4300 dönümlük tarım arazilerinin imara açılmasına da dikkat çektiklerini, ancak Birleşik Kurul’dan geçen planda değişiklik yapılıp yapılmadığını bilmediğini söyledi. İmar Planı’nın son hali için Resmi Gazete’yi beklediklerini belirtti.

Şehir Plancıları Odası Başkanı Merter Refikoğlu:

“Mağusa Belediye Başkanı, komite çalışmaları sırasında böyle bir talebi yokken, Pazartesi günü neden verimli tarım alanlarına imar talebinde bulundu?”

Şehir Plancıları Odası Başkanı Merter Refikoğlu, 27 Aralık Cuma’ya kadar İmar Planı’nın iyi yönde düzeltildiğini, her şeyin dört dörtlük olmamasına rağmen çoğu konuda uzlaşıldığını belirtti. Refikoğlu, 30 Aralık Pazartesi günü ise neler olduğunu, nelerin değiştirildiğini bilmediğini ifade ederken, siyasilerden birçok ‘imar talebi’ olduğunu savundu. Refikoğlu, “Birçok siyasi, Milletvekili ve Mağusa Belediye Başkanı daha fazla nüfus, daha fazla konut talebinde bulundu. Ayrıca Başbakan Ersin Tatar, Pazartesi İmar Planı onaylandıktan sonra Salı akşamı, yani 31 Aralık’ta tartışacağız demişti. Birleşik Kurul’da onaylanan bir şey tartışılamaz, yasal olarak, Başbakanlığa gönderilecek planın makul bir zamanda Resmi Gazete ile yürürlüğe girmesi gerekir. Doğru olanı, aynı gün Resmi Gazete’de yayımlanmasıydı. Tek bildiğimiz, Pazartesi çok büyük siyasi baskıların olduğu… Ayrıca Mağusa Belediye Başkanı, komite çalışmaları sırasında böyle bir talebi yokken, Pazartesi günü neden verimli tarım alanlarına imar talebinde bulundu?” diye konuştu.

Orman Mühendisleri Odası Başkanı Can Conkbayır:

“Orman arazilerinin İskele’de bir kısmı üzerine üniversite yapılacaktı, orman olan kısmı çıktı”

Orman Mühendisleri Odası Başkanı Can Conkbayır, getirdikleri ön düzenlemeleri göz önünde bulundurup gerekli düzenlemeleri yapacaklarının belirtildiğini söyledi. Planın son halinin henüz yayımlanmadığını ifade eden Conkbayır, “Ne haliyle geçti, bize söylenenler ne kadar yansıdı, neler değişti hala bilmiyoruz ama bunu görünce anlayacağız. Orman arazilerinin İskele’de bir kısmı üzerine üniversite yapılacaktı, orman olan kısmı çıktı. Şu an sadece BRT’ye ait arazi üzerine yapılması önerisi kaldı. Serbest bölge ve Mağusa Yük Limanının Kalecik’teki 300 hektarlık orman arazisi üzerine taşınması önerilmişti. Bunu da iptal ettiler.

Long Beach’te turizm yatırım arazisi olarak gösterilen bir orman arazisi vardı, onu da düzelteceklerini söylemiştiler. Orman arazisi olan ve aynı zamanda gölet havzası da olan Çanakkale Göledi havzası kuzeyinde DAÜ’nün gelişimi için öneri vardı. Biz buna da itiraz etmiştik. Burasının da mülkiyetinin orman olduğunu söylemiştik. Burası her açıdan sakıncalıydı. Özetle, iki üniversite arazisi, iki de orman arazisi üzerinde olan toplam dört noktada önerilerimiz doğrultusunda değişimler olacağını söylemişlerdi. Son halini görünce ne kadar yansıdığını anlayacağız” şeklinde konuştu.

Conkbayır, İskele belediyesinin tarım arazilerinin imara kapatılması konusunda dik duruş sergilediğini kaydetti. “Yeniboğaziçi Belediyesi’nin olmazsa olmaz dedikleri bir talebi vardı. Bir de Mağusa Belediye meclisinin değindiği birkaç sıkıntılı noktası vardı. Birlik bunlara karşı çıkmıştı ama son netice ne oldu, neler yaşandı, ne derece uyumlaştırdılar ve ardından onaylandı açıklandı onu bilemiyorum. Her kesim yüzde yüz tatmin değildi, sanırım bu pek de mümkün değil” dedi.





YDP Genel Başkanı Arıklı:

“İmar vurgunu hakkında Başbakan’dan cevap bekliyoruz”

Yenide Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, cevaplanmamış birçok soru işaretlerine rağmen Birleşik Kurul’dan geçirilerek, Resmî Gazete’de yayınlanması için Başbakan’a gönderilen İmar Planı’nın, YDP’nin gündeminden düşmeyeceğini ve sürekli kamuoyunun gündemine getirileceğini belirtti.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı yaptığı yazılı açıklamada, İmar Planı konusunda herkesin söyleyeceğini söylediğini, eteklerdeki taşların döküldüğünü ifade ederek, bu noktada artık sorumluluğun Başbakan’da olduğunu belirtti.

Başbakanlığın noterlik makamı olmadığını, bütün bakanların yaptıklarından ve yapamadıklarından hükümetin başı olarak bizzat Başbakan’ın sorumlu olduğunu dile getiren Arıklı, Başbakan’ın İmar Planı’nı imzalayıp Resmi Gazetede yayınlamadan önce, Mecliste yazılı olarak İçişleri Bakanı’na sorup cevabını alamadıkları soruları cevaplandırması gerektiğini ifade etti.

Arıklı Başbakan’ın cevaplaması gerektiğini iddia ettiği soruları şöyle sıraladı:

“1)Emirname yayınlanacağı iddialarının basına düştüğü 1 Eylül 2018 tarihinden, Emirnamenin yayınlandığı 10 Aralık 2018 tarihine kadar geçen süre içerisinde hangi inşaat firmaları, İskele bölgesinden kaç dönüm arazi almış ve bu arazilerin üzerine kaç bin konut yapmak için inşaat ruhsatı almıştır. Tapu, Şehir Planlama daireleri veya Belediyeden rahatlıkla öğrenilebilecek bu sorunun cevabını siz öğrenip kamuoyuna açıklamayı düşünüyor musunuz?

2) Yeniboğaziçi Belediyesinin imara açılmasını istediği bir bölgenin “II. Sınıf tarım arazisi olduğu” gerekçesi ile ret edildi ama Long Beach bölgesinin arkasındaki yaklaşık 500 hektar 1. sınıf tarım arazisi “Siyasi irade öyle istiyor” gerekçesi ile imara açılmıştır. Bu “Siyasi iradenin kaynağı nedir?” sorusunu Meclis kürsüsünde sormamıza rağmen Sayın İçişleri Bakanı’ndan cevap alamadık. O siyasi irade kimdir? Bu bölgede kimlerin arazisi vardır ki siyasi iradeyi etkileyebilmiştir?

3) İskele bölgesinde deprem risk analizi yapılmadan, imara açılan alüvyonlu topraklar üzerinde 25-30 kat inşaat yapma iznini içeren bu planı imzalayıp Resmi Gazete’ye gönderdiğinizde, bunun sorumluluğunu bizzat siz üstlenmiş olacaksınız. Bunun hesabını vermeye hazır mısınız?”

Arıklı, “Sayın Başbakan, kendisinin dışında hazırlanan bu planın sorumluluğunu üstlenmemeli ve bu sorular varken Cumhurbaşkanlığına aday olmamalıdır” dedi. (tak)