“Hendeğin yapısını değiştirecek bir çalışma yapılmadı”

Kıbrıs’ın simgelerinden Mağusa Hendeği’nde her yağmurda su birikmesi ve kamuoyunda eleştirilere neden olması sonrası, Mağusa Belediyesi açıklama yaptı, hendeğin doğal yapısını bozacak bir çalışma yapılmadığı kaydedildi.

7 asırlık Mağusa Hendeği’nde her yağmurda biriken sular için, hendeği iyileştirme çalışmaları yapan Mağusa Belediyesi’nden açıklama geldi, Başkan İsmail Arter, “Hendeğin doğal yapısı bozulmadı” dedi.

Mağusa’nın surlarının, her yağışta sular altına kalması birçok duyarlı insanı endişelendirmiş, sosyal medyada birçok eleştiri yapılmıştı.

Mağusa hendeği, 2014’te Mağusa Belediyesi’nin başlattığı proje ile ‘onarım’ çalışmalarına başlanmış, çevre örgütleri ‘bu şekilde olmaz’ diyerek kaygılarını belirtmişti.

Başkan İsmail Arter, sosyal medyada yaptığı açıklamada “Hendekteki doğal yapının bozulmaması esas hedef olarak alınmış, derin kazı yapılmasına izin verilmemiştir” dedi.

Arter, Gazimağusa Belediyesi’nin Hendeğin daha önceki yapısını değiştirecek herhangi bir altyapı çalışması yapmadığını ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun çizdiği sınırlar içinde kaldığını söyleyerek, kendi inisiyatifi ile tek başına karar alıp uygulamadığını ifade etti.

“Hendek alanının sit alanı olması nedeniyle hendek içerisinde herhangi bir yeni kanal açılmasına izin verilmemektedir”

Mağusa’daki aşırı yağışlarda Hendek’te su birikmesiyle ilgili olarak Gazimağusa Belediyesi’ni ‘hedef alan’ yayınlar yapıldığını dile getiren Arter, “Gazimağusa Belediyesi’nin Hendek Düzenleme Projesi ile ilgili çalışmaları Ağustos 2014 tarihinde başlamış olup Ağustos 2016’da ihalesi yapılıp Ağustos 2018’de tamamlanmıştır” dedi.

Arter’in tam açıklaması şu şekilde:

“Buna göre proje kapsamında;

• Mevcut yürüyüş yolu iyileştirilmesi,

• Sur duvarlarının ve yürüyüş yolunun aydınlatılması (yüzeysel kazı yapılarak) ,

• Kent mobilyalarının yerleştirilmesi işleri yapılmıştır.

1. Doğal yapısı itibarıyla hendeğe düşen yağmur suları, yıllardan beri hendek alanı içerisinde topraktan emilmekte ve Canbulat Burcu yakınındaki ve Şehit Tabya yakınındaki Yeni Kapı girişlerinde drenaj kanallarından denize ulaşmaktadır.

2. Eski yıllardan kalma bu drenaj kanalları dış çevre yollarından hendeğe girecek suları önlemek amacı ile yapılmıştı.

3. Zaman zaman dışarıdan gelen yağmur sularının beraberinde taşıdığı çeşitli çöp ve atıklar bu drenaj giderlerinin ağız kısmında tıkanıklıklara sebep olduğu için belediye ekipleri tarafından rutin olarak bakım ve temizlik çalışmaları yapılmaktadır.

4. Bu proje kapsamında Canbulat ve Yeni kapı noktalarındaki hendek girişlerine ilave yağmur suyu ızgaraları yapılmış ve yine denize ulaşan drenaj kanallarına bağlantıları yapılmıştır.

Ancak hendek alanının sit alanı olması nedeniyle hendek içerisinde herhangi bir yeni kanal açılmasına izin verilmemektedir. Bu durumda, sadece dıştan gelecek suların kontrol altına alınmasına çalışılmaktadır.

1. Bilindiği üzere Erdoğan Acar Caddesi, Çifte Mazgallar (Martinengo Burcu) mevkiinden itibaren Yeni Kapı istikametine doğru yokuş aşağı inmektedir ve bu bölgeye düşen yağmur sularını da beraberinde hendeğin girişine doğru taşınmaktadır. Bunun yanında Suriçi Mahallesine düşen bir miktar yağmur suyu da Yeni kapıdan dışarıya çıkarak yine hendeğin girişine yönelmektedir.

2. Rutin olarak yapılan tüm bakım ve temizlik çalışmalarına rağmen, sağanak şeklinde yağan yağmurun miktarına ve süresine bağlı olarak zaman zaman sözü geçen drenaj kanalları girişinde tıkanıklık oluşmaktadır.

Sadece kentimizin ve ülkemizin değil, ayni zamanda bütün dünyanın kültürel mirası olan Mağusa Hendeği ve Surları için hissedilen hassasiyet, ilgili tüm duyarlı kesimler gibi Gazimağusa Belediyesi Yönetimi ve teknik birimleri tarafından da aynı duyarlılıkla hissedilmekte olup, aşırı miktardaki yağışların doğurduğu sıkıntılı durumlar için alınabilecek tüm tedbirler üzerinde titizlikle çalışmaktayız.

Ancak son zamanlarda yağan şiddetli ve aşırı sağanak yağmurlar neticesinde önlemlere rağmen Hendeğe dışarıdan gelen yağmur sularını sebep gösterip, kasıtlı ve bilinçli olarak sosyal medya üzerinden Gazimağusa Belediyesi’ne ve ülkemize kazandırılmış olan Hendek Düzenleme Projesi’ne saldırılması düşündürücü ve üzücüdür.

Konu hakkında ve hendekle ilgili hiçbir bilgisi ve donanımı olmayan kişiler tarafından eleştirileri kabul etmemiz mümkün değildir. Buna ek olarak, kente ve hendeğe saygı duyan ve konu ile ilgili bilgi sahibi tüm kurum, kuruluş ve uzmanlarla çalışmaya hazır olduğumuzu belirtirken, özellikle yetkili konumdaki Anıtlar Yüksek Kurulu ve Eski Eserler Dairesi’ni Hendek Projesi sürecinde olduğu gibi konuya müdahil olmaya ve açıklama yapmaya davet ediyorum. Kamuoyuna saygılarımla.”