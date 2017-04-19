“Güzel Türkçe Konuşalım” okuyucu ile buluşuyor

Yayın Yüksek Kurulu Yönetim Kurulu Üyelerinden, yılların deneyimli spikeri Erol Atabek’in kitabı “Güzel Türkçe Konuşalım” Limasol Bankası Katkıları ile okuyucu ile buluşuyor.

Kitabın okuyucuyla buluşacağını duyurmak için bir araya gelen Erol Atabek ve Limasol Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kemaler’e Banka Genel Müdürü İlkin Yoğurtçuoğlu, Yönetim Kurulu İdari Müdürü Akile Tatarlar ve Banka Kurumsal İletişim Müdürü Özlem Kavaz Soykan eşlik etti.

Türkçenin doğru ve etkin kullanımını teşvik etmeyi amaçlayan kitaba dair çalışmalarını uzun yıllardan beri sürdürdüğünü ancak hayata geçirmek için doğru zaman ve koşulların oluşmasını beklediğini dile getiren Atabek, kitabın yayımlanmasına katkı sağlayan Limasol Türk Kooperatif Bankası’na teşekkür etti.

Limasol Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kemaler ise güzel konuşmanın her alanda önemine vurgu yaparak kitabın alıştırmalı CD ile satılacak olmasının da önemine dikkat çekti. Kemaler, Erol Atabek’in topluma kazandırdığı bu güzel esere banka olarak destek vermekten memnuniyet duyduğunu da sözlerine ekledi. Toplantı, Atabek’in imzaladığı kitap ve toplu fotoğraf ile son bulurken, kitabın önümüzdeki günlerde kitapçılarda satışa çıkacağı bilgisi de verildi. Lha