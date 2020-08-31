Günlük karantina bedeli 223,75 TL

Salgının başladığı Mart ayından, bu yana 4 bin 600 kişi karantinaya alındı, bu kişilere 530 yatak kapasiteli 265 oda sağladı, bunun için yaklaşık 20 otel ve turistik tesis kullanıldı, bu hizmet için günlük odabaşı 123,75 TL, yemek bedeli olarak ise 100 TL ödendi.

YENİDÜZEN

Salgının başladığı Mart ayından, bu yana 4 bin 600 kişi karantinaya alındı, bu kişilere 530 yatak kapasiteli 265 oda sağladı, bunun için yaklaşık 20 otel ve turistik tesis kullanıldı, bu hizmet için günlük odabaşı 123,75 TL, yemek bedeli olarak ise 100 TL ödendi.

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada bu karantina uygulaması için toplamda 13 Milyon TL ödendiğini açıklamıştı. Karantina otellerine ilişkin detaylar da bu açıklamada geniş yer bulmuştu.

Mart ayından, 27 Ağustos 2020’ye kadar yaklaşık 20 otel ve turistik tesiste 4 bin 600 kişinin karantinaya alındı.

Bu sürede PCR testleri pozitif çıkan 78 kişi iki tesiste, onların 248 temaslısı ise beş tesiste tutuldu.

PCR test sonuçları pozitif çıkacak olanlarla onların temaslılarının gözaltında tutulmaları maksadıyla, 25 Ağustos 2020 tarihinde, Özok University Öğrenci Kenti LTD. ile anlaşma yapıldığı açıklandı.

Devleti bu anlaşma gereğince, ilgili kuruma ait beş blok içerisinde 530 yatak kapasiteli 265 oda sağladı, hizmeti verecek olan kuruma odabaşı günlük 123,75 TL ve yemek bedeli olarak günlük 100 TL ödeneceğini ifade etti.

13 milyon 791 Türk Lirası ödendiği açıklanmıştı…

Maliye Bakanı, karantinaya alınanlar ve pozitif vakaların otel ve benzeri tesislerde konaklaması için 27 Ağustos 2020 tarihine kadar 13 milyon 791 Türk Lirası ve 40 kuruş ödeme yaptıklarını açıklamış, ayrıntılarda söz konusu ayrıntılara da yer vermişti.

En çok konaklama Malpas’ta…

Otellere yerleştirilen vaka sayıları ve konaklama alanlarıyla ilgili açıklanan yerler arasında Sempati Otel, Royal Palace, Olivia Palm Hotel, Malpas Hotel, Atenya Otel ve Güneş Residans yer aldı.

78 pozitif vakanın 48’i Royal Palace, 30’u ise Olivia Palm Hotel’de konaklarken, 248 temaslının 77’si Sempati Hotel, 19’u Royal Palace, 29’u Olivia Palm Hotel, 72’si Malpas Hotel, 51’i Atenya Hotel’e sevk edildi.

‘Misafir’ olarak sınıflandırılan temaslı takibi konaklamaları için ise Maplas’ta 261, Güneş Rezidans’ta 113 kişi bulundu.

Sempati Otel’de toplam 77, Royal Palace’ta 67, Olivia Palm Hotel’de 59, Malpas Hotel’de 333, Atenya Hotel’de 51 ve Güneş Residans’ta 113 kişi konakladı.

Söz konusu konaklama yerlerinde sadece Malpas Hotel’de 35 oda boş kalırken, diğer otellerin neredeyse tamamının dolduğu görüldü.