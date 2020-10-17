Gümrüksüz mal… “146 koli elektronik sigara tütünü,  13 adet cep telefonu, 19 adet içki”

Girne’de meydana gelen gümrük yasasına aykırı hareket suçundan tutuklanan A.G. dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis çavuşu Ercan Atasay, mahkemede olguları aktardı.

Atasay, 10 Ekim 2020 tarihinde saat 07.30 sıralarında Girne Turizm Limanı’ndan ayrılan Amerikan bandıralı yat içerisinde yasal olmayan mallar olduğuna dair bilgi aldıklarını söyledi.

Atasay, yatın Lapta bölgesinde deniz açıklarında tespit edildiğini belirtti.

Atasay, Sahil Güvenlik ekipleri, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ve Girne Polis Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yata operasyon düzenlendiğini ifade etti.

Yatın sahil güvenlik tarafından limana çekildiğini kaydeden Atasay, yatta K.H.Ç. ile yolcu A.A.’un tespit edildiğini söyledi.

Atasay, yatta yapılan aramada bir buçuk milyon değerinde 146 koli elektronik sigara tütünü, 13 adet cep telefonu, 19 adet içki bulduklarını söyledi.

Polis çavuşu Atasay, K.Ç., yolcu A’nın gözaltına alındığını ifade etti.

Atasay, yatta narkotik detektör köpeği eşliğinde başka bir arama daha yapıldığını, yatın ön kısmında 13 karton tütün bulduklarını söyledi.

Atasay, bulunan emarelerin yatağın altına ve yatın bazı kısımlarına yapılan gizli bölmelere saklandığını açıkladı.

Polis çavuşu, mesele ile ilgili aranan şahıs olan ve söz konusu yatı son 6 aydır kirasında bulunduran A.G.’nin ise ülkeden çıkış yaparken Ercan Havaalanı’nda tutuklandığını söyledi.

Atasay, yapılan soruşturmada Gökmen’in yata yüklenen mallarla ile ilgili kaptan ve yolcu ile mesajlaşmalarının olduğunu ifade etti.

Atasay, ele geçirilen mallarla ilgili piyasa değeri araştırması yaptıklarını, satış fiyatının bir milyon 460 bin TL tutarında olduğuna dair tespit yaptıklarını söyledi. Atasay, ayrıca zanlı G’nin söz konusu cep telefonlarını satın aldığına dair tespit yaptığını da açıkladı.

Atasay, ayrıca suçla bağlantılı 3 kişinin daha arandığını açıkladı.

Atasay, ayrıca birçok firma ile görüşüleceğini, güvenlik kamerası görüntülerinin de incelemesinin sürdüğünü açıkladı. Atasay, soruşturmanın devam ettiğini, zanlıların cep telefonlarının DATA incelemesinin sürdüğünü ifade etti.

Soruşturmanın genişleyerek devam ettiğini kaydeden Atasay, zanlının 6 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Tutukluluk talebine itiraz edilmesi üzerine saatler süren duruşma yapıldı. Zanlının avukatları, 6 günlük sürenin gereksiz olduğunu öne sürerek, teminat talep etti.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme zanlının tutukluluk süresinin 6 gün daha uzatılmasını uygun buldu.