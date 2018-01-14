Gemikonağı -Cengizköy Anayolu üzerinde bugün saat 16.00'da Mehmet ALKAN (E-20) yönetimindeki plakası meçhul motosiklet ile Gemikonağı istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada, Cengiz Topel anıtı önlerine geldiği zaman, önündeki trafiğin yavaşlaması sonucu durmak zorunda kalan Şerif AVCI (E-35) yönetimindeki PH 528 plakalı van aracın arka kısmına çarptı. Kaza sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Mehmet Alkan kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde sol el ile sol ayağında kırık teşhisi ile müşahede altına alındı. Alkan'ın tedavisi halen devam ediyor. Polis olayla ilgili soruşurmasını sürdürüyor.