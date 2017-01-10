Gaile Okuyucularının Dikkatine,

4/12/2016 tarihli Gaile Dergisi'nde Feminist Atölye sayfasında imzasız olarak yayınlanmış olan, dergimizin yayın kurulu üyesi Cansu Nazlı hakkındaki itham edici notu üzüntüyle karşıladığımızı belirtmek isteriz. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Özel Sayısı'nın editörlüğünü üstlenen yayın kurulu üyemizin, Fema Aktivisti Koral Özkoraltay'ın yazısını vaktinde gönderdiği halde bilinçli olarak yayınlamadığı yönündeki ithamı, gerçekten uzak ve talihsiz bir açıklama olarak değerlendiriyoruz. Tıpkı her hafta olduğu gibi 25 Kasım Özel Sayısı'nda da FEMA için 2 sayfa ayrılmıştır. Özel sayılarımız haftalar öncesinden hazırlığı yapılıp sayı içerik olarak tamamlanmış olduğundan, editörün seçtiği yazılar dışında bir yazı yayınlamaya müsait olmadığımız bilgisi FEMA'ya sayı yayınlanmadan evvel verilmişti. FEMA'ya ait 2 sayfanın özel sayıya uygun olarak kullanabileceklerini ve dilenirse editoryal destek sağlanabileceği kendilerine bildirilmesine rağmen ekstra yazı gönderilmiş, bu yazı da önceden bilgisi verildiği gibi sayı dolu olduğundan yayınlanamamıştır.

Daha önce hazırlanan özel sayılarımızda yer doluluğu nedeniyle o hafta yayınlayamadığımız yazıları ertesi hafta yayınladığımız gibi, sözü geçen yazıyı da bir sonraki sayıda yayınladık. Bu şekilde olacağı FEMA'nın bilgisinde olmasına karşın yazıyı yayınladığımız hafta kasten yazıyı yayınlamadığımızla ilgili dergimizde bir not görmek ironik olmuştur. Bunca zaman dergimizde sayfa ayırdığımız bir topluluğun sesini bastırmak istememiz ithamı yersizdir. Keza sansür gibi bir kötü niyetimiz olsa okuyucumuzun da takdir edeceği üzere yazıya hemen sonraki sayıda yer vermezdik. Özetle, Yayın Kurulumuz ve üyesinin hak etmediği biçimde dergimizde bu şekilde anılması bizi oldukça üzmüştür. Mevzubahis notun gerçekleri yansıtmadığını ve bu tavrı doğru bulmadığımızı okuyucularımızla paylaşmak isteriz.

Gaile Yayın Kurulu