FOLK-DER’ Bahar Partisi yapıldı

Lefkoşa Folklor Derneği’nin (FOLK-DER) geleneksel Bahar Partisi, Fuar Düğün Salonu’nda yapıldı.

Etkinlikte, FOLK-DER Çocuk Kulübü’ne bağlı dört ekip, tüm yıl boyunca hazırladıkları oyunları ailelerine sunma şansı yakaladı.

Bahar partisinde FOLK-DER geleneksel piyangosunun çekilişi de yapıldı ve şanslı bilet sahipleri çeşitli hediyeler kazandı.

FOLK-DER Yönetim Kurulu Başkanı Ali Katipoğlu etkinlikte yaptığı konuşmada, çalışmalarından ötürü eğitmenlere ve çocuk kulübüne, veli komitesine, etkinliğe katılan velilere ve dernek gönüllülerine teşekkür etti.