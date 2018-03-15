FOLK-DER’ Bahar Partisi yapıldı
Lefkoşa Folklor Derneği’nin geleneksel Bahar Partisi, Fuar Düğün Salonu’nda yapıldı.
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Lefkoşa Folklor Derneği’nin (FOLK-DER) geleneksel Bahar Partisi, Fuar Düğün Salonu’nda yapıldı.
Etkinlikte, FOLK-DER Çocuk Kulübü’ne bağlı dört ekip, tüm yıl boyunca hazırladıkları oyunları ailelerine sunma şansı yakaladı.
Bahar partisinde FOLK-DER geleneksel piyangosunun çekilişi de yapıldı ve şanslı bilet sahipleri çeşitli hediyeler kazandı.
FOLK-DER Yönetim Kurulu Başkanı Ali Katipoğlu etkinlikte yaptığı konuşmada, çalışmalarından ötürü eğitmenlere ve çocuk kulübüne, veli komitesine, etkinliğe katılan velilere ve dernek gönüllülerine teşekkür etti.
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