FIRAT ATASER'E BÜYÜK TEPKİ

İngiltere’den charter seferle sabahın erken saatlerinde adaya getirilen ve Dikmen'deki yurdun şartları uygun olmadığı için Alsancak'taki River Side Otel'e yerleştirilen 159 öğrencinin bölgeye taşınmasına belediye başkanı itiraz etti.

Öğrencilerin karantina altında tutulacağı Riverside Otel’in bulunduğu bölgeden sorumlu Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser bölge seçimin yanış olduğunu iddia etti, karantina nedeniyle rahatsız olduklarını söyledi. Ataser'in bu açıklamaları tepki topladı.

Gelen tepkiler üzerine bşir açıklama daha yapan Ataser aynı görüşte olduğunu gösterdi ve "Neden ısrarla Alsancak’ın içinde yer alan ve yerleşim birimlerine çok yakın olan bu otel seçildi?” diye sordu.

Yaptığı açıklama ile tepkileri üzerine çeken Alsancak Belediye Başkanı Ataser yazılı bir açıklama yaptı “biz öğrencilere değil, konuma itiraz ettik” dedi.

Ataser “İşte Ataser’in açıklaması:

İngiltere’den bu sabah charter seferle KKTC'ye gelen öğrenciler götürüldüğü öğrenci yurdunu beğenmeyince yetkililer devreye girerek öğrencilerin otellerde konaklaması için çalışma başlatmış bu bağlamda yurtlardan alınan öğrenciler Alsancak'ta bulunan River Side Oteline getirildi. Alsancak’ta şehrin içindeki bir otelin seçilmesi üzerine bölge sakinleri ile birlikte bu durumun yanlış olduğunu savunduk. Biz öğrencilerimiz karşı değiliz. Biz bu kadar otel boş iken neden şehrin tam ortasında, yerleşim alanlarına çok yakın ve hiçbir özel güvenliği olmayan bu otelin seçildiğini sorgulamak istedik. Bölgemizde başka oteller var ve hepsi de müsait. Örneğin Lapta Oteller Bölgesindeki oteller bu öğrencileri almaya hazır olduklarını beyan etti. O otellerin yakınlarında yerleşim birimleri yok. Neden ısrarla Alsancak’ın içinde yer alan ve yerleşim birimlerine çok yakın olan bu otel seçildi. Sosyal medyada “biz öğrencileri istemiyormuş gibi bir hava yaratıldı hemen. Oysa şuan bu öğrencilerin içinde benim öz yeğenimde var. Biz öğrencilere karşı değiliz, sadece dediğimiz neden bunca otel boş iken şehrin içinde, yaşam alanlarına çok yakın bu oteli tercih etti yetkililer? Bizim itirazımız otelin konumuna. Konuyu sosyal medyada farklı anlaşılması bizleri üzmüştür. Toplum olarak çok hassas bir süreçten geçtiğimiz bu günlerde toplumsal seferberlik adına bundan öncede bundan sonrada elimizden gelen tüm çabayı sarf etmeye devam edeceğimizi, bu vesile ile de hükümetin bu kararını yeniden gözden geçirmesini istiyoruz ve herkese sağduyulu davranmasını tavsiye ediyoruz. Bu bağlamda bugün saat 14.00’de tüm bölge muhtarlarımız ile birlikte bir basın toplantısı düzenliyoruz. Tüm kamuoyunun bilgisine…

Neler yaşanmıştı?

YURT KRİZİ: ÖĞRENCİLER PERİŞAN