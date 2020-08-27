Erhürman: "Zeminimiz Kıbrıs Türk halkının özne olması"

CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, "Bizim zeminimiz Kıbrıs Türk halkının özne olmasıdır. Tüm muhataplarımızla bu zemin üzerinden ilişki kurmamız gerekir" dedi.

Erhürman, pandemi sürecinin ülkenin eksiklikleri ve durumuyla ilgili ayna tuttuğunu, her alanda liderlik ihtiyacının öne çıktığını, Cumhurbaşkanı'nın süreçlere çok yönlü öncülük yapmasının gereği ve diyalog becerisinin öneminin daha iyi anlaşıldığını söyledi.

CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, BRT'de yayımlanan Basın Odası'na konuk oldu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Pandeminden önceki süreçte de Cumhurbaşkanlığı'nın görevlerini üç ayaklı tanımladıklarını anımsatan Erhürman, Cumhurbaşkanı'nın Kıbrıs sorunu müzakereleri yanında Kıbrıslı Türklerin dünyaya açılmasıyla ilgili girişimleri yapmak ve Anayasa'nın verdiği yürütme yetkisinde Bakanlar Kurulu'yla birlikte çalışmak, öncülük etmek olduğunu söyledi.

"Pandemi süreci bize ayna tuttu, sorunlarımızla, eksiklerimizle yüzleştirdi" diyen Erhürman, sağlık ve eğitimdeki eksikliklerin daha yoğun görüldüğünü vurguladı.

Tufan Erhürman, pandemi sürecinin ekonomideki kırılganlığı da gösterdiğini kaydetti.

Bütün bunların liderlik gerektirdiğini ifade eden CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, pandemi sürecinde ortaya çıkan sorunlar yanında Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin etkilerinin önümüzdeki süreci etkileyeceğini, bunların zaman alacağını, yoğun dış politika gerektirdiğini söyledi.

"Pandemi Cumhurbaşkanlığı'nın önemini de gösterdi"

Erhürman, tüm misyon ve işlevleriyle değerlendirildiğinde, pandemi sürecinin Cumhurbaşkanlığı'nın önemini de gösterdiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı seçilirse, Bakanlar Kurulu'na daha sık başkanlık edeceğini söyleyen Tufan Erhürman, istikrarlı bir makam olarak Cumhurbaşkanlığı'nda geçmiş ve yeni hükümetler arasında köprü kuracağını, olumlu projelerin devamlılığını sağlayacağını kaydetti.

Şu anda 8 bin iş yeri çalışmalarına ara verdiğini, 2 bin civarında KKTC vatandaşı insanın işsiz olduğunu, on binlerce kişinin olumsuz etkilendiğini anlatan Erhürman, "Bu durum böyle devam ederse, sosyal patlamalara gebedir" dedi.

"Akdeniz'de biz de varız"

CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, "Akdeniz bizim de denizimizdir, biz de varız" dedi. Erhürman, Doğu Akdeniz'de bir şeyler konuşulacaksa Kıbrıs Türk varlığının öznelerden biri olduğunun dikkate alınmasını istediklerini, yok hükmünde olmadıklarını, bu anlamda da yoğun çaba göstereceğini söyledi.

Tufan Erhürman, muhalefetteki bir partinin başkanı olarak hükümettekilerle kapalı kalınan pandemi dönemi de dahil sürekli diyalog ve iletişim içinde olduklarını, pandemi konusunda halkı korumak için birlikte çalıştıklarını ifade etti ve bunun için teşekkür etti.

"Siyasi irade Kıbrıs Türk halkında"

CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, Ankara'ya davet alsaydı, seçim dönemi nedeniyle bunu doğru bulmayacağını belirtti, "Siyasi irade Lefkoşa'dadır, Kıbrıs Türk halkındadır" dedi.

"Zeminimiz Kıbrıs Türk halkının özne olması"

Şayiaların bile Kıbrıs Türk halkının iradesine gölge düşürdüğünü kaydeden Erhürman, "Bizim zeminimiz Kıbrıs Türk halkının özne olmasıdır. Tüm muhataplarımızla bu zemin üzerinden ilişki kurmamız gerekir" diye konuştu.

Erhürman, siyasi eşitlik yoksa halkın iradesinin de olamayacağını ve kendisinin de böyle bir çözüme çözüm demediğini vurgulayarak, diyalog yoluyla Kıbrıs Türk halkının iradesinin anlatılmasının mümkün olduğunu ifade etti.

CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Erhürman, seçim sürecinde şu ana dek Ankara ziyareti dışında sahada herhangi bir antidemokratik durum görmediğini söyledi.

"Kıbrıs sorunu... Masaya oturma koşulları"

Tufan Erhürman, Kıbrıs sorununa çözüm konusunda şöyle konuştu:

"Benim tercihim bir an önce kapsamlı çözümdür. Sanki yöntemsel farklı tercihler varmış gibi duyuyorum dışarıda. Eğer kapsamlı çözümden bahsediyorsak ihtimaller 'üniter devlet, konfederasyon, federasyon ve iki ayrı devlet'tir. Bir de AB içinde olan 'Kıbrıs Cumhuriyeti' var. Kapsamlı çözümün AB içinde olması lazım. Üniter devlet Kıbrıs Türk halkının azınlık olması anlamına geldiği için ağzıma bile almam. Konfederasyon ve iki ayrı devlet, öncelikli olarak KKTC'nin tanınmasını gerektirir. Bunun için BM Güvenlik Konseyi'ndeki 5 daimi üyenin KKTC'nin tanınamayacağıyla ilgili kararını kaldırması gerekir. Bugünkü konjonktürde bunun gerçekleşmesinin realist olmadığını görüyoruz. Geriye federasyon kalıyor. Tercih kapsamlı çözümse o masadaki formülle konuşmak gerek. Biz bu masaya iki koşulla otururuz: 1. Sonuç odaklı görüşme süreci olacak, 2. Ucu bucağı olmayan bir görüşme süreci olmayacak. Bunları Guterres de söyledi."

"Masadaki belirleyici şey hidrokarbon"

Erhürman, masadaki altı başlığın üstünde hidrokarbon olduğunu vurguladı; "Masadaki belirleyici şey hidrokarbon ve Doğu Akdeniz'deki yetki alanlarıyla ilgili gelişmelerdir. Bunları çok iyi takip etmek lazım" dedi.

"Rumlar da özne olmaktan uzaklaştıklarını fark etmeli"

Tufan Erhürman, Doğu Akdeniz'deki gelişmelere işaret ederken, tanınmış bir devlete ve AB üyeliğine sahip olan Kıbrıslı Rumların da gün geçtikçe özne olmaktan uzaklaştığı fark etmesini istedi.

Kapalı Maraş'ın açılması konusunu "anahtarın varlığını fark etmeden çelik kapıyı omuz vurarak açmaya çalışmaya" benzeten Erhürman, BM Güvenlik Konseyi'nin Maraş'la ilgili kararlarına değindi. Erhürman, bu kararlarda "Maraş eski mal sahiplerine verilecek, BM yönetimine devredilerek açılacak" denildiğini hatırlattı.

Taşınmaz Mal Komisyonu Yasası'na göre, askeri bölgelerin iade kapsamında olmadığını, sadece takas veya tazminat olabileceğini belirten Tufan Erhürman, yapılması gereken ilk şeyin, Maraş'ın askeri bölge kapsamından çıkarılması olduğunu kaydetti.

"Ölü toprağını atacağız"

Erhürman, Kıbrıs sorununun çözümü müzakereleri yanında iki toplumun iş birliği için eş zamanlı yapılması gerekenler bulunduğunu ifade ederek ölü toprağı altında kalmayı kabul etmediklerini, ölü toprağını üzerlerinden atıp belirleyici adımlar atacaklarını söyledi.

Erhürman, ara bölgede Orta Doğu'nun barış üniversitesini, barış hastanesini açmayı örnek gösterdi.

"Dünyayla irade temelinde en iyi diyaloglar kurma iddiasındayım"

CTP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı adayı Erhürman, "Ben önümüzdeki 5 yılda yapacaklarımı anlatıyorum. Kıbrıs Türk halkının hem dış dünyada hem de kendi ayakları üzerinde durma mücadelesinde çok kritik noktada olduğunu düşünüyorum. Ben tüm dünyayla Kıbrıs Türk siyasi iradesi temelinde en iyi diyalogları kurma iddiasındayım. Bu diyaloglar aracılığıyla hem Kıbrıs Türk halkını dışa açmak istiyorum hem de kendi ayakları üzerinde durmasını istiyorum" dedi.

"Halk var olma mücadelesi veriyor"

Gelinen noktada Kıbrıs Türk halkın var olma mücadelesi verdiğine inandığını söyleyen Erhürman, "Ben, Kıbrıs Türk halkının kimliğini, kültürünü varlığını geleceğe daha güçlü taşımak üzere adayım. Dış ve iş politikaya ilişkin düşüncelerim bu hedef doğrultusunda şekillenmiştir. Ben bu tarihi sorumluluk için adayım" diye konuştu.

"Beşeri kaynağımız yüksek... Bilgisi ve donanımı olanlarla çalışırım"

KKTC'nin beşeri kaynağının yüksek olduğunu ifade eden Erhürman, "CTP'nin kadroları güçlüdür elbette onlardan da yararlanacağım ama bütün kaynaklar hasbelkader CTP'dedir demiyorum. Ben Başbakanken de farklı partilerden insanlarla ve akademisyenlerle çalıştım. Partim beni Cumhurbaşkanlığına aday gösterdi ve bu makam anayasaya göre bağımsızdır. Bilgisi ve donanımı olan herkesle ne kadar çok çalışmaya hevesli olduğumu partim de bilir" ifadelerini kullandı.

"İmar planı Cumhurbaşkanlığı'nda da gündemimde olacak"

Erhürman, emirnameler ve imar planı konusundaki Başbakanlığı dönemindeki çalışmalar hakkında bilgi verdi. Erhürman, "Cumhurbaşkanlığı seçimine kadar imar planı çıkmayacağına göre bilinsin ki Cumhurbaşkanı olunca bu imar planı benim çok ciddi gündem maddemdir. Bu memleketin coğrafyası sınırlıdır, yürütmenin bir kanadı olan Cumhurbaşkanlığı'nda da koordinasyonu sağlayarak girişimde bulunmak benim görevim olacak" dedi.

Turizmde meslek eğitiminin teşvik edilmesi gerektiğini vurgulayan Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanı'nın öncülüğünde planlamalar yapılmasının önemine işaret etti.

11 Ekim'de seçimle Anayasa değişikliği için de referandum yapılacağını belirten Erhürman, Yüksek Mahkeme'nin adil yargılanma sürecinin gerçekleşmesi için talep ettiği yargıç sayısının artırılması talebine saygı duyduklarını o yüzden Meclis'te olumlu oy verdiklerini, seçim gezilerinde de bunu anlattığını kaydetti.

Erhürman, seçime katılımın, pandemiyle ilgili gelişmelere bağlı olduğunu ifade etti.

Tufan Erhürman, anketlerde ikinci sırada olduğunu belirtti.

Kıbrıs Türk halkının sağduyusuna güvendiğini kaydeden Erhürman, halkın iradesinin algı operasyonlarıyla değişmediğini tecrübe ettiğini, bu defa da öyle olacağına inandığını kaydetti.