Erhürman: Anlaşma mali açıdan yararlı, ekonomik açıdan yeterli değil

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, BRT’de Levent Kutay’ın sorularını yanıtladı.

Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan ekonomik ve mali anlaşmayı değerlendiren Erhürman, anlaşmanın ana muhalefet dahil herkesten gizlendiğini iddia ederek buna tepki gösterdi.

Anlaşmanın eklerini henüz görememekten yakınan Erhürman, basından gördükleri kadar bir değerlendirme yapma fırsatı bulduklarını söyledi.

Anlaşmada geçen miktarın mali açıdan yeterli olduğunu belirten Erhürman, ancak anlaşmanın ekonomik olarak bazı eksiklikleri bulunduğu görüşünü paylaştı.

Erhürman, “ İlk bakışta miktar maliye katkı açısından yeterlidir. Doğru ve efektif kullanılması kaydıyla… Ancak reel sektöre, özel sektöre yeterli bir katkı içermiyor” dedi.

Eylem Planı ile ilgili soru üzerine Erhürman, “Kafamı karıştıran sosyal sigorta başlığı… Emeklilik maaşını ileriye taşıma ile ilgili mi? Burada sorun var gibi duruyor” diye konuştu.

Erhürman, “ Eylem planı bugüne kadar olanlara benzemiyor. Belli ki TC bu dönemde bir para gönderme ihtiyacı gördü. TC KKTCye yardım yapılması gerekir dedi ve eylem planına da bir şeyler yazdı belli ki buraya onu gönderdi” ifadelerini kullandı.

ERrhürman, hibe yerine, dolar üzerinden kredi verilmesini de doğru bulmadıklarını söyledi.