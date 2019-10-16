Erdoğan, "Macron'a 'KKTC'yi sordum"

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurtdışı temaslarının ardından Türkiye’ye dönerken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın açıklamalarının hatırlatılması üzerine Erdoğan, "Macron da 'KKTC Cumhurbaşkanı'nın harekât ile açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz?' diye sordu. Ben de sordum 'Ne zamandan beri KKTC'yi tanıyorsunuz?" dedi.