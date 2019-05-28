Elit Eğitim Merkezi öğrencilerini ödüllendirdi
Elit Eğitim Merkezi bu yıl kolej sınavlarında başarı gösteren öğrencilerine yüksek onur belgesi ve madalya verdi
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Didem MENTEŞ
Elit Eğitim Merkezi bu yıl kolej sınavlarında başarı gösteren öğrencilerini ödüllendirdi. Sosyal, kültürel, sportif alanlardaki başarılar gibi akademik başarıların da desteklenmesini ön gören Elit Eğitim Merkezi yöneticileri, kolejleri kazanan öğrencilere ‘yüksek onur belgesi’ verdi.
The Paradise Park’da dün akşam düzenlenen etkinlikte, öğrenciler onur belgelerini ve madalyalarını öğretmenlerinin ellerinden aldı. Ailelerin de yoğun ilgi gösterdiği gecede, öğrenciler öğretmenlerine sarılarak mutluluklarını dile getirdi. Samimi ve sıcak bir ortamda gerçekleşen etkinliğin sonunda pasta kesilerek kutlama yapılırken, öğrenciler çalan şarkılar eşliğinde oynayarak eğlendi.
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