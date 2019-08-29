Polis Genel Müdürlüğü (PGM) ile Kıbrıs Batı Üniversitesi arasında “Eğitim İş Birliği Anlaşması” imzalandı.

PGM tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre bugün imzalanan protokol uyarınca Kıbrıs Batı Üniversitesi’nde eğitim görecek polis mensupları ile eş ve çocuklarına, indirim uygulanacak.

Polis Genel Müdürlüğü’nde imzalanan protokole, Genel Müdür Süleyman Manavoğlu ile Üniversite Rektörü Prof. Dr. Tayfun Turgay imza koydu.

İmza töreninde konuşan Manavoğlu, Kıbrıs Batı Üniversitesi yöneticilerine kendilerine sağladıkları imkânlardan dolayı teşekkür etti ve protokolün her iki kuruma hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kıbrıs Batı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tayfun Turgay da iş birliğinin, her iki kuruma hayırlı olması temennisinde bulundu.

Üniversitelerinin amacının toplumun bilgi seviyesinin çağdaş ülkeler seviyesine çekmek olduğunu belirten Turgay, Polis teşkilatına eğitim konusunda her türlü katkıyı koymaya hazır olduklarını belirtti.