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Domates ve acı biberde limit üstü

Domates ve acı biberde limit üstü

Tarım Dairesi 27 Nisan-3 Mayıs 2018 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

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Tarım Dairesi tarafından yapılan gıda denetimlerinde, SVS Ticaret Ltd.’e ait ithal kırmızı ve yeşil acı biber ile Mağusa’da Fatma Gül Aykut’a ait domateste limit üstü ilaç kalıntısı bulundu.

İthal kırmızı ve yeşil biber imha edilecek; Aykut’a ait domates hasadı ise bir sonraki analize kadar durduruldu.

Tarım Dairesi, 27 Nisan-3 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılanan alizler neticesinde çıkan sonuçların Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki bu sonuçların elde edildiği belirtildi. 
İthal ürünlerden çeri domates, elma çeşitleri, çilek, havuç,biber çeşitleri, soya fasulyesi küsbesi, kiraz, üzüm, mısır slajı ve armut çeşitleri olmak üzere 31 numunede 29'u temiz çıktı, 2 numunede limit üstü kalıntıya rastlandı. 

Yerli ürünlerden domates, kavun, karpuz, fasulye, salatalık, brokoli ve asma yaprağı olmak üzere ise 14 numunenin 1’inde limit üstü kalıntıya rastlandı.                                   

         İsim   Yerli/ithal   Ürün Analiz Sonucu    

1       Selgün Ticaret      İthal  Üzüm         Temiz        

2       Pınarlı Tarım       İthal  Mısır Slajı  Temiz        

3       SVS Tic Ltd.        İthal  Kapya Biber        Temiz        

4       SVS Tic Ltd.        İthal  Çeri Dom.  Temiz        

5       SVS Tic Ltd.        İthal  Elma(Stk)   Temiz        

6       Onbaşı İşl Ltd      İthal  Elma(G.S)  Temiz        

7       Onbaşı İşl Ltd      İthal  Elma(Stk)   Temiz        

8       Köşe Ticaret        İthal  Elma(Stk)   Temiz        

9       Köşe Ticaret        İthal  Kapya Biber        Temiz        

10     Köşe Ticaret        İthal  Elma(Golden)      Temiz        

11     SVS Tic Ltd.        İthal  Elma(Golden)      Temiz        

12     SVS Tic Ltd.        İthal  Elma(Stk)   Temiz        

13     SVS Tic Ltd.        İthal  Çeri Dom.  Temiz        

14     SVS Tic Ltd.        İthal  Armut(Deveci)     Temiz        

15     SVS Tic Ltd.        İthal  Çilek Temiz        

16     Hülya Uluşan      İthal  Elma(Stk)   Temiz        

17     Onbaşı İşl Ltd      İthal  Çeri Dom.  Temiz        

18     Hülya Uluşan      İthal  Çeri Dom.  Temiz        

19     Hülya Uluşan      İthal  Havuç         Temiz        

20     Onbaşı İşl Ltd      İthal  Armut(Deveci)     Temiz        

21     Onbaşı İşl Ltd      İthal  Armut(S.M)         Temiz        

22     Onbaşı İşl Ltd      İthal  Elma(Stk)   Temiz        

23     Onbaşı İşl Ltd      İthal  Kiraz Temiz        

24     Nuri Ersoy İthal  Cin Biber    Temiz        

25     Nuri Ersoy İthal  Elma(Golden)      Temiz        

26     Mesarya yatırım Ltl.     İthal  Soya Faulyesi Küsbesi  Temiz        

27     SVS Tic Ltd.        İthal  Elma(G.S)  Temiz        

28     SVS Tic Ltd.        İthal  Çilek Temiz        

29     SVS Tic Ltd.        İthal  Armut(S.M)         Temiz        

30     SVS Tic Ltd.        İthal  Kırmızı Acı Biber Limit Üstü 

31     SVS Tic Ltd.        İthal  Yeşil Acı Biber    Limit Üstü 

32     Cemal Alper Kocabaşoğlu      Yıldırım      Kavun        Temiz        

33     Süleyman Suay    Yıldırım      Karpuz       Temiz        

34     Fezile Daloğlu      Yıldırım      Karpuz       Temiz        

35     Ersin Öncin         Yıldırım      Karpuz       Temiz        

36     Kemal Subaşı      Yıldırım      Karpuz       Temiz        

37     Veli Tokalı Pınarlı        Domates     Temiz        

38     Fatma Gül Aykut Mağusa      Fasulye       Temiz        

39     Winter Sun Ltd.   Esentepe     Domates     Temiz        

40     Tarsan Ltd. Çatalköy    Kabak        Temiz        

41     Winter Sun Ltd.   Esentepe     Salatalık     Temiz        

42     Tarsan Ltd. Çatalköy    Fasulye       Temiz        

43     Ahmet Uzun        Ozanköy     Brokoli       Temiz        

44     Önder Serdaroğlu Alsancak    Asma Yapraği     Temiz        

45     Fatma Gül Aykut Mağusa      Domates     Limit Üstü 

 

                                                                            

 

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