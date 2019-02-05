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DNA ‘gümrüğe takıldı’!

DNA ‘gümrüğe takıldı’!

Ercan Havaalanı yakınlarında 5 Ocak tarihinde bulunan kadın cesedi ile ilgili istenen ve Vietnam’dan gelen DNA örneklerinin bulunduğu kargo, polisin bilgisi dışında gümrük memuru tarafından açıldı. Polis soruşturma için gerekli araştırmaları başlattı

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Devrim DEMİR 

Ercan Havaalanında bir ay önce bulunan çürümüş ceset ile ilgili, 2017 yılında kaybolan Dam Thı Hop’un ailesinin DNA girişimi gümrük memuruna takıldı.

Vietnamlı aileye gerekli bilgilerin mail yoluyla iletmesinin ardından gönderilen emarelerin bulunduğu kargonun geçtiğimiz hafta polisin bilgisi dışında açıldığı öğrenildi.

YENİDÜZEN’in elde ettiği bilgide, çürümüş cesedin kimliklenmesi için Vietnam’dan gönderilen kargonun gümrük memuru tarafından açılarak belirli zarflar içinde gönderilen birçok emareye polisin bilgisi dışında dokunduğu öğrenildi.

Durumun Polis Genel Müdürlüğü bilgisine gittiği ve gerekli soruşturmanın başlatılması için araştırmaların devam ettiği edinilen bilgiler arasında.

Soruşturma açılacak

Olayın polisin bilgisine gitmesi üzerine, emarelerin bulunduğu kargoyu açan gümrük memuru hakkında soruşturma açılması için yasal prosedürün gerekli şekilde kullanılacağı öğrenildi.   

 

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