Denktaş, “Zem ve Kadih” davası açtı

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş’ın, “kendisi ve oğlu Rauf Denktaş’ı hedef alan yayını” nedeniyle Yeni Bakış gazetesi aleyhine “zem ve kadih” davası açtığı bildirildi.

Demokrat Parti’den yapılan açıklamaya göre, bugün dava dosyalamasının ardından açıklama yapan Denktaş, “Yeni Bakış gazetesinin hiç bir belgeye dayandırmadan Denktaş ailesini hedef alan yayınlarının yargı önünde mahkum olması gerektiğini” söyledi.

Denktaş, “fütursuzca ve zarar verme amacıyla yapılan yayınlara müsamaha göstermesinin mümkün olmadığını” belirterek, “kişileri hedef alan bu tip karalayıcı yayınların basın özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceğini” de kaydetti.

Denktaş, şunları ifade etti:

“Bugün dava açan benim ama bu tip yayınlara her vatandaş maruz kalabilir. Umarım açtığım bu davanın sonucunda tüm vatandaşlarımızı bu tür asılsız yayınlardan koruyacak emsal bir sonuç elde ederiz. Mücadelemi hukuksal zeminde sonuna kadar devam ettireceğim.”