Corona Virüsü Kıbrıs'ta - 3 otel karantinada

Kıbrıs'ın kuzeyinde ilk korona vakası Mağusa'da saptandı. Sağlık Bakanı Ali Pilli, Almanya’dan gelen turist kafilesindeki 65 yaşındaki kadın turistin koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını, turist kafilesinin bulunduğu Mağusa’daki Salamis otelin karantinaya alındığını açıkladı.

12.17 Karantinadaki Salamis Otel’in İskele’deki Orkide Otel lojmanında olan bazı personeller YENİDÜZEN’e konuştu:

Çalışanlar karantinayı mesaj ile öğrendi

Karantinaya alınan Salamis Otel’in İskele’deki Orkide Otel lojmanında olan bazı personel, YENİDÜZEN’e konuştu. Henüz nasıl tedbir alınacağına, ne kadar süre ile karantina altında tutulacaklarına ilişkin bir açıklama yapılmadığı belirtilirken, gergin bekleyişin sürdüğü kaydedildi.

Karantina bölgesinde yaşanan izlenimlerini anlatan çalışanlar, içeride de bir tedirginlik ve bilinmezlik olduğunu ifade etti.

Kesin olmamakla birlikte İskele’deki otel lojmanlarında yaklaşık 100 civarında personeli bulunduğu, öğrenildi.

Orkide Otel lojmanında bulunan bazı Salamis Otel çalışanları, bu sabah cep telefonundan “İşe gitmemeleri ve otelin karantinaya alındığına ilişkin” mesajla bilgi aldıklarını anlattı.

Henüz nasıl tedbir alınacağına, ne kadar süre ile karantina altında tutulacaklarına ilişkin bir açıklama yapılmadığı belirtilirken, gergin bekleyişin sürdüğü kaydedildi.

12. 13 Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, hafta sonuna kadar, yani 16 Mart Pazartesine kadar tüm okulların tatil edildiğini açıkladı.

11.38 Eğitim Bakanlığı’nda da Korona seferberliği

Millî Eğitim ve Kültür Bakanlığı İlköğretim Dairesi Müdürü Hakkı Başarı da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “ACİL TEDBİR ALALIM” çağrısında bulundu.

Bakanlığın koronavirüs ile ilgili gerekli tedbir için acil çalışma başlattığını ifade eden Başar, yoğun tempo ile sadece bu konu üzerine çalıştıklarını belirtti.

Okullardaki hijyen konusunda gerekli tedbirlerin ivedi olarak alınması gerektiğini kaydeden Başar, kısa süre içinde bilgilendirme için açıklama yapılacağını belirtti.

YENİDÜZEN’in ulaştığı Başarı, konuyla ilgili Eğitim Bakanlığı tarafından açıklama yapılacağını ifade ederek, “Okulların geçici bir süre kapatılması gündemde mi?” sorusunu da yanıtsız bıraktı.

Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun ilerleyen saatlerde konuyla ilgili basın açıklaması yapacağı belirtiliyor.

11.30 KTAMS Barış Salonu’nda her Salı sunulan “Yangın Yerinde Kabare” oyununun tüm temsilleri, koronavirüs önlemleri çerçevesinde durduruldu.

11.23 Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, karantina bölümüne 3 kişinin daha ambulansla getirildiği görüldü. Henüz resmi açıklama yapılmasa da aynı ambulansta hastaneye getirilen 3 kişi, hastanenin karantina kapısından giriş yaptı.

11.10 İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu: “Bölgede ciddi panik var”

Bölgedeki tansiyonun çok yükseldiğini ifade eden İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Salamis Otel’e ait personel lojmanı olan Orkide Otel’in karantinaya alındığını belirtti. Sadıkoğlu, bölgede ciddi bir panik oluştuğunu ifade etti.

Bölgede sadece Orkide Otel’in karantinaya alındığını, karantinada başka bir otel bulunmadığını dile getiren Sadıkoğlu, bölge halkının çok tedirgin olduğunu anlattı.

“Olay bölgemize yaklaştıkça kaos ve panik hali başlıyor, artıyor” diyen Sadıkoğlu, virüsle ilgili korunmanın yolları ve neler yapılabileceğine ilişkin yeniden sıcağı sıcağına bilimsel açıkla yapılmasının bölgedeki tansiyonu düşüreceğini anlattı.

Sadıkoğlu, özetle şunları belirtti:

“Bölgedeki tansiyon bayağı yüksek. İnsanlar tedirgin. Salamis’teki bir turistten yayıldığı duyumunu aldık.

Burada Orkide Otel’de Salamis Otel’in personelinin bulunduğu lojmanları vardı. Burası karantinaya alındı.

Polis ekipleri şu an bölgede tedbir alıyor. Giriş çıkışlar kapatıldı.

Merit Otel’de böyle bir durum yok, şirket ile konuştuk. Otel de bölgede de dezenfekte çalışmaları başlatıyorlar.

Biz de belediye olarak tedbir aldık. Çevre temizliği ve hijyen konusunda çalışmalar başlattık. Biz de bölgede özel bir şirketten yardım alıp dezenfekte yapacağız.

Sağlık ocağından tutun da bankalarda, her noktada ciddi panik var. Birçok vatandaş maske ile dolaşmaya başladı.”

“Olay bölgemize yaklaştıkça kaos ve panik hali başlıyor, artıyor”

“Bilimsel bir açıklama insanları rahatlatacaktır. Bunu bekliyoruz. Meclis toplantımız var, bu gece oturup etkinliklerin iptalini gündeme getireceğiz. Kalabalık topluluk yaratmaktan uzak duracağız.

Korunma Yöntemi, bu virüs nedir, nasıl korunulur, tedbirleri bunlardır, şunları yapın gibi şeyler söylemeli. Bu yapıldıysa bile yeniden yapılmalı. Olay bölgemize yaklaştıkça kaos ve panik hali başlıyor, artıyor.

10.10 Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Dr. Ali Çaygür: “Yolcular 3 otelde konaklıyordu”

YENİDÜZEN’e konuşan Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Dr. Ali Çaygür, uçakta bulunan yolcuların 3 otelde konakladığını belirterek, karantinaya alınan Salamis Otel’in dışında 2 otelin daha korumaya alındığını ifade etti. Otel ismi açıklamayan Çaygür, Mağusa bölgesinde olduklarını kaydetti. Bu yolcuların hasta olmadığını, ülkedeki turlara katılmamaları, geziye çıkmamaları için oteldeki odalarında kalmaya devam etmeleri yönünde uyarıldıklarını anlatan Çaygür, “Türkiye’den bize söylenen kurallar arasında uçak içindeki 2 ön, 2 arka ve 2 yan sıralarda oturan kişilerin de yani 2 metre yakınında olan kişilerin de kontrol altına alınacak olmasıdır. Biz de şu an bunu yapıyoruz.”

10.05 Salamis Otel’de Polis kapıdaki güvenliği arttırıyor. Otelden dışarıya çıkmaya çalışan müşteriler ise geri çevriliyor. Otelde konaklayan onlarca kişi dışarı çıkmak için kapılara yanaştı. Polis ise geçit vermediği gibi, kapı alanına çok yaklaşmalarına da müsaade etmeyerek gitmelerini söylüyor.

10.03 Bakanlar Kurulu korona virüs gündemiyle olağanüstü toplandı. Başbakan Ersin Tatar başkanlığındaki Bakanlar Kurulu toplantısı saat 09.45’te başladı. Bakanlar Kurulu, dün akşam da aynı gündemle gerçekleştirdiği toplantıda bir dizi kararlar almıştı.

09.50 : Salamis Otel çalışanlarının ikamet ettiği otel olan İskele'de bulunan Orkide Otel de karantinaya alındı.

09.00 Polislere maske ve el temizleyici jel dağıtıldı. Otel girişine polis takviyesi yapıldı.

Otelin karantinaya aldığı öğrenen yurttaşlar ve çalışanların aile yakınları bölgeye geldi.

Otelde konaklayan bir kişinin yakını, içeride aile bireyi bulunduğunu, tansiyon hastası olduğunu ve ilaç ile maskeye ihtiyacı olduğunu söyleyerek polisin bunları içeriye ulaştırmasını rica ediyor. Polis ise içeride ambulans ve acil servis ekininin bulunduğunu belirterek bu talebi geri çevirdi.

08.15 Kıbrıs'ın kuzeyinde ilk korona vakası Mağusa'da saptandı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Almanya’dan gelen turist kafilesindeki 65 yaşındaki kadın turistin koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını, turist kafilesinin bulunduğu Mağusa’daki otelin de karantinaya alındığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Pilli, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Almanya’nın Balingen şehrinden Pazar akşamı 30 kişilik bir turist kafilesinin Ercan Havaalanı'ndan giriş yaptığını belirten Pilli, kafilenin özel bir servisle Mağusa’daki bir otele götürüldüğünü kaydetti.

Yüksek ateş şikayeti olan 65 yaşındaki Alman turistin dün akşam Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki karantina merkezine alındığını belirten Bakan Pilli, kadın turistin test sonucunun bu sabah pozitif çıktığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Pilli, 30 kişilik turist kafilesinin Mağusa’da konakladığı otelin de karantinaya alındığını, temaslı takibin başladığını kaydetti.

Kadının, 8 Mart Pazar günü 30 kişilik turist kafilesiyle Ercan Havaalanı’na Northern Travel hava yolları ile geldiği belirtildi.

Pilli, kadın turistin genel sağlık durumunun iyi olduğunu, tedavisinin sürdüğünü kaydetti. Pilli gelişmelerle ilgili açıklamaların ilerleyen saatlerde yapılacağını da belirtti.

Sağlık Bakanlığı son 14 gün içinde Covid 19 hastalığı görülen ülkelerde bulunan ateş, nefes darlığı öksürük gibi şikayetleri bulunanların 0533 85011 88 veya 0548 850 11 88 numaralı KKTC Sağlık Bakanlığı Salgın Ekibi hatlarına 7/24 ulaşabileceklerini duyurmuştu .

Canlı yayın Dila Şimşek