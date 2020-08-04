Çöp arabası alev aldı

Girne-Lefkoşa anayolu, Ciklos mevkiinde seyir halindeki çöp aracı alev aldı.

Alsancak Belediyesi’ne ait çöp arabasına müdahale Girne İtfaiye ekipleri tarafından yapılırken, araç yangını büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın polis bültenini şöyle yansıdı:

"04.08.2020 tarihinde, saat 12:30 sıralarında, Girne - Lefkoşa Anayolunun Ciklos Mevkiinde, Alsancak Belediyesine ait olup, Şadan AVCI yönetimindeki RP 453 plakalı çöp kamyonu seyir halinde bulunduğu sırada, aracın motor bölümde muhtemelen elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu aracın motor bölümündeki elektrik ve plastik aksamları, aracın ön göğüs paneli, yolcu koltukları ile tavan döşemesi yanarak zarar gördü. Soruşturma devam etmektedir."

Görüntü: Sosyal Medya - Suphi Değer