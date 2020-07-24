Cinsel tacizden tutuklandı

Lefkoşa’da aracı içerisinde olan zanlı T.A.C., yoldan geçen M.B isimli kadını yanına çağırıp cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı. Zanlı, gönüllü ifade verip suçunu kabul etti.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Cemil Ballıkara, zanlı T.A.C’nın Cinsel taciz suçuyla methaldar olduğunu belirtti. Polis, zanlının, 23 Temmuz 2020 tarihinde umumi bir yer olan Lefkoşa Küçük Kaymaklı’da FJ 199 plakalı aracı içindeyken, yoldan geçen M.B’ye seslenip, yanına gelmesini sağladıktan sonra cinsel tacizde bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Polis olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine zanlının tespit edildiğini, gönüllü ifade verip, suçunu kabul ettiğini söyledi. Polis, tahkikatın tamamlandığını belirterek, üniversite öğrencisi olan zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla zanlının haftada 3 gün polise ispat-ı vücutta bulunması ve 25 bin TL nakdi teminat yatırması koşulları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.