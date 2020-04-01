Çin’den gönderilen tıbbi malzemeler Kıbrıs’ta

Çin’in Kıbrıs Cumhuriyeti Büyükelçisi Huang Xingyuan, Twitter hesabı aracılığıyla Çin’den tıbbi malzemelerin ilk partisinin Kıbrıs’a geldiğini duyurdu.

Büyükelçi Huang, Çin’in Kıbrıs’a bağış olarak gönderdiği tıbbi malzemelerin ilk partisini Kıbrıs’a gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek bunlar arasında 5000 KN95 maskesi, 5000 ameliyat maskesi ve 1320 koruma üniforması bulunduğunu belirtti.

Tıbbi malzemelerin ikinci partisinin de Çin’de hazır olduğunu Kıbrıs’tan gönderilecek bir charter uçakla Kıbrıs’a sevk edileceğini açıkladı ve bu malzemelerin Kıbrıs’a yardımcı olması dileğinde bulundu.