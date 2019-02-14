CEZAEVİNDEN FİRAR

Merkezi Cezaevi’nde sirkat suçundan mahkum olan Gökhan Takımcılar firar etti.

Merkezi Cezaevi Müdürü Metin Bilmem, yaşanan olayı YENİDÜZEN’e doğruladı.

Bilmem, mahkumun saat 10.00 sıralarında cezaevindeki atölye duvarından kaçtığını ifade etti, şu anda arama çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Öte yandan Polis Genel Müdürlüğü, Gökhan Takımcılar'ın fotoğrafını paylaştı, görenlerin en yakın polis merkezine bilgi vermeleri istendi.