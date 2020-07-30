“Cengiz Topel’de an itibariyle tek hemşire kaldı”

Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı Ali Özgöçmen’den Hükümete eleştiride bulundu, “Ciddiyetsizliğin ancak bu kadarı olur!” dedi.

Özgöçmen, Ocak’tan beri ek mesaileri ödenmeyen sağlık çalışanlarının, Temmuz sonu ödeneceği sözü tutulmadığı için yapılan eylemde,Cengiz Topel Hastanesi’nde tek hemşirenin çalıştığını ifade etti.

Geceyarısı itibariyle onun da gideceğini ve hastanenin bomboş olacağını kaydeden Özgöçmenin sözleri şu şekilde:

“Hükümetin vermiş olduğu sözü yerine getirmesi üzerine başlatmış olduğumuz ek mesai çalışmama eylemi üzerine Sayın Sağlık bakanımızın bölgesi olan Yeşilyurt Cengiz Topel Hastanesin de an itibari ile tek hemşire kalmış ve gece 00:00’dan sonra tamamen boşalması ve kapanması söz konusudur.

Ancak şaşkınlıkla ve hayretle görüyorum ki Sağlık Bakanının bu durumdan ne haberi var nede bir çözüm arayışı... Olacak iş değil...”