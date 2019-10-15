‘Canbulat Ortaokulu’nda matematik dersleri halen yapılmıyor”

Canbulat Özgürlük Ortaokulu’nun başka bir okula görevlendirilen matematik öğretmeninin yerine yenisi atanmadı… Yeni eğitim yılının başlanmasından bu yana neredeyse bir ay geçmesine karşın, okulda matematik dersleri hala yapılmıyor, Bakanlığın gerekçesi ise ‘geç emeklilikler’

Fehime ALASYA

Canbulat Özgürlük Ortaokulu’nda başka bir okula görevlendirilen matematik öğretmeninin yerine yenisi atanmadı…

Yeni eğitim yılının başlanmasından bu yana neredeyse bir ay geçmesine karşın, okulda matematik dersleri hala yapılmıyor, Bakanlığın gerekçesi ise ‘geç emeklilikler’.

Orta Eğitim Daire Müdürü Ali Yaman, sıkıntının emekliye ayrılan öğretmen prosedürlerinden kaynaklandığını savunurken, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Başkanı Selma Eylem, zamanında müdahale yapılmadığı, ihtiyaç kadar münhal çıkılmadığı ve partizanlık yapıldığı için tüm bunların yaşandığını ileri sürdü.

Daire Müdürü Ali Yaman ise birkaç gün içinde atama yetkilerinin geleceğini tahmininde bulunurken, Selma Eylem, Canbulat Özgürlük Ortaokulu yanında birçok okulda eksik öğretmen olduğunu anlattı.

Eylem, yönetim olarak eksiklikleri bulunan okullarda eylem yapma kararı aldıklarını açıkladı.

Canbulat Özgürlük Ortaokulu’nda matematik derslerinin boş geçtiğini dile getiren Eylem, “Daire müdürü 16 saat olan boş dersleri mevcut öğretmenlere bölüştürün idare edin talimatı verdi. Okullar açılmadan önce bu sorunlar çözülmeliydi. Her okuldaki sorunları ortaya koyup eylemlere başlayacağız.” dedi.

Ali Yaman: “Bazı öğretmenlerin geç emekli olmasından kaynaklandı”

Okullar açıldığından bu yana, bir aydır okulda matematik öğretmeni sıkıntısı olduğunu doğrulayan Orta Eğitim Daire Müdürü Ali Yaman, emekli olan öğretmenlerle ilgili yetkiyi beklediklerini, bunun uzun bir süreç almayacağını düşündüğünü ifade etti.

“Emeklilerin yetkileri geldikçe yeni öğretmenler alınacak, kamudan sıradan atanacak. Bu yüzden prosedürlerin tamamlanmasını bekliyor.” diyen Yaman, bu prosedürler tamamlanınca öğretmenlerin görev başı yapacağını anlattı.

Bu gecikmenin bazı öğretmenleri geç emekli olmasından kaynaklandığını ifade eden Yaman, geçici atamanın veya bunların yerlerinin doldurulmasının mümkün olmadığını kaydetti.

Yaman, “Birkaç gün içinde atama yetkileri gelecek diye düşüyorum. Canbulat Özgürlük Ortaokulu’nda eksiğimiz bir öğretmendir.

Emeklilik yetkisine dayalı açıklarımız olabilir, bunları yasal prosedürlerle çözmeye çalışıyoruz.” dedi.

Canbulat özelinde gündeme gelen öğretmen eksikliğinin birçok okulda yaşandığını belirten KTOÖES Başkanı Selma Eylem, öğretmenlerin Temmuz ayında emekliye ayrıldığını buna karşın günümüze dek çözüm üretilmediğini ifade ederek eylem planı içinde olduklarını açıkladı.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Başkanı Selma Eylem:

“Eylemlere başlayacağız”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOÖES) Başkanı Selma Eylem, Canbulat Özgürlük Ortaokulu özelinde yaşanan bu sorunun ülke genelinde birçok okulda var olduğuna dikkat çekerek, nedenlerine değindi. Eylem, okullardaki öğretmen ve altyapı eksiklikleri nedeniyle eyleme gitmeye hazırlandıklarını da açıkladı.

Konuya ilişkin YENİDÜZEN’e konuşan Selma Eylem, şunları ifade etti:

“Bu duyum doğrudur. Emekli çıkanların yetkileri alınmadığından dolayı hem de ihtiyaç kadar münhal açılmadığından dolayı eksik öğretmenler var. Hemen hemen tüm okullarda eksik öğretmenler, müdür ve muavin kadroları var.

Bunun yanında görevlendirmeler birbirine karıştırıldı, partizanlıklar var. Bir bakıyoruz ki bazı yetkiler hemen çıkıyor, atamalar hemen yapılıyor, bir bakıyoruz ki bazıları oyalanıyor.

Sadece kadro eksiklikleri değil, alt yapıda da sıkıntılar var. Bazı okullarda başlanan inşaatlar devam ederken, çocuklar bu inşaatlar arasında ders yapıyor.

Bakanlık nerededir ne işe yarıyor?

Temmuz ayından beridir bu emeklilikler var.

Geçici olarak bile biri atanmadı. Sınavlar yapıldı, atama bekleyen öğretmenler var, onlar sıradan atanabilir. Temmuzda emekliye çıkan öğretmenler için eylülde alım yapıldı. Ancak hala daha bu yetkiler gelmedi deniliyor. Kamu ile bakanlık birbirini karşılıklı suçluyor, çözüm yok, olan çocuklara oluyor. Çocukların eğitim hakkını hala daha ellerinden alıyorlar.

Bazı branşlar için geçici yetkisi hemen çıkıyor ve atanıyor, bazı branşların da dersleri boş geçiyor. Tüm bunlar partizanlıktan kaynaklanıyor.”

“Beş okulda eksiklik varken, ihtiyaç olamayan okula partizan bir atama yapıldı”

“Lefkoşa’ya ihtiyaç olmadığı halde bir okula matematik öğretmeni görevlendirildi, oraya atama yapılmadı. Beş okulda matematik öğretmenliği eksikliği varken, ihtiyaç olamayan okula partizan bir atama yapıldı. Bir taraftan fazlalık yaratılıyor, diğer taraftan boş geçen ders için öğretenin yükünün arttırılmasına yöneliyor. Ali bey, öğretmenler 16 saatlik dersleri bölüşüp paylaşın talimatı verdi.

Canbulat’ta matematik dersleri boş geçiyor. Daire müdürü 16 saat olan boş dersleri mevcut öğretmenlere bölüştürün idare edin’ talimatı verdi. Okullar açılmadan önce bu sorunlar çözülmeliydi.

Artık bu kötü bir hal aldı, yönetimde karar aldık, her okuldaki sorunları ortaya koyup eylemlere başlayacağız. Ayrı ayrı her okulda eylem yapacağız.”