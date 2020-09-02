Çalıntı malzemeler bulundu

Lefkoşa’da meydana gelen hırsızlık suçlarından dolayı tutuklanan zanlılar B.D., ve D.Y., teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Cemal Erginsoylu olayla ilgili bulguları aktardı.

Erginsoylu, zanlıların Lefkoşa’da meydana gelen ‘sirkat’ suçlaması ile tutuklandıklarını anlattı.

Zanlıların Hasan Ertüz'e ait yarım inşaat içerisinde bulunan yine adı edilene ait Grafiti marka mikser ve karıştırıcı ucu, 25 metre beyaz renk elektrik uzatma kablosu, bir adet mavi renk tahta saplı kese, bir adet sarı renk plastik gaz beton duvar tokmağını, 5 adet sprey gaz beton köpüğünü çaldıklarını kaydeden polis, zanlıların suçlarını itiraf ettiklerini söyledi.

Polis ayrıca zanlıların kullanımında bulunan araç içerisinde söz konusu sirkat edilen eşyalarına bulunarak emare yapıldığını mahkemeye aktardı.

Erginsoylu, zanlıların mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Temay Sağer B.D.’nin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, KKTC’de muteber 1 kefilin 80 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması, 2 bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Sağer, zanlı D.Y.’nin ise 20 günü aşmamak süreyle cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.