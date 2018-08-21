“Burada terapi oluyorum”

Salih ARICI

Lefkoşa’nın sıcağından biraz kurtulmak ve serinlemek için girdiğimiz Büyük Han’da Kıbrıs kültürünü yaşatmaya çalışan Özgül Kızılbora ile karşılaşıyoruz. Bir çocuk sahibi olan 70 yaşındaki Kızılbora Güvenlik Kuvvetleri’nden emekli olmasına rağmen, oturmayı sevmediğini, boş geçen bir günün onu üzdüğünü ifade ediyor.

Bu yüzden Büyük Han’da kendine el işi yapabileceği bir yer açan Kızılbora sözlerine şöyle devam ediyor: “Aman Aman bir ekmek parası kazanmıyoruz, kiraydı vergiydi derken kazandıklarımız da gidiyor. Geçirdiğim bir rahatsızlık sonucu burasını açtım hem bana terapi oluyor hem de Kıbrıs kültürünü burada yaşatmaya çalışıyoruz”

Yıllardır denizden topladığı kabuklar ile Kıbrıs haritaları, fotoğraf çerçeveleri, Koza Panolar, Takılar, Kabaktan süs lambaları yapan Kızılbora’nın işi dükkanını kapattıktan sonra da bitmiyor. Evde de dükkandaki gibi işlerine devam eden Kızılbora “Nasıl dinleniyorsunuz?” sorusuna ise “Vehbi Koç'un dediği gibi ‘İş değiştirerek’” diye cevap veriyor.

Satışların çok zayıf olduğunu vurgulayan Kızılbora eşinin ise ona ne kadar destek olduğunu şu sözler ile ifade ediyor: “Her başarılı kadının arkasında, başarılı bir erkek vardır”