“Bunu başaracak güçteyiz”

Burhan Gürkan

Hentbolda Büyük Erkekler Ligi geçtiğimiz hafta başlarken, Büyük Erkekler Ligi’nin son şampiyonu Doğu Akdeniz Üniversitesi hazırlık dönemini üç kupayla tamamladı. Lige de galibiyetle başlayan DAÜ’de hedef sezon içerisindeki lig ve Federasyon Kupası’nı da kazanarak tüm kupaları kazanmış bir şekilde ligi tamamlamak.

SEZON ÖNCESİ ÜÇ KUPA

DAÜ Büyük Erkek Hentbol Takımı sezonun hazırlık süresini oldukça verimli geçirerek üç kupa ile sezona merhaba dedi. DAÜ ilk olarak sezon öncesi hazırlık turnuvalarından biri olan Derviş Mişon Turnuvası’nda mutlu sona ulaştı. Geleneksel turnuvanın finalinde Gençlik Gücü’nü 27-22 mağlup eden DAÜ kupayı kazanma başarısı gösterdi. Daha sonra oynanan Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Kupası’nın finalinde de Gençlik Gücü’nü 34-30 mağlup eden DAÜ, ikinci kupasını elde ederken, son olarak oynanan Büyükler Süper Kupa mücadelesinde de Yakın Doğu Üniversitesi’ni 38-23’lük skorla yenerek üçüncü kupasını havaya kaldırdı. DAÜ geçtiğimiz hafta başlayan Büyük Erkekler Ligi’nin ilk haftasını da galibiyetle kapattı. Konuk ettiği Gençlik Gücü’nü 30-24 yendi ve sezona galibiyetle başlamış oldu.

AYHAN: “ALDIĞIMIZ KUPALARLA İYİ BİR HAZIRLIK DÖNEMİ GEÇİRDİĞİMİZİ GÖRDÜK”

DAÜ Büyük Erkek Takımı antrenörü Bahadır Ayhan, hazırlık dönemi öncesinde bu yıl yabancı oyuncu sayısının 3 olması ile birlikte daha önce anlaştıkları oyucuları da kadrolarına dahil ettiklerini belirtti. Ekim ayında hazırlıklara başladıklarını belirten Ayhan, iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini, sezon öncesinde oynadıkları kupa karşılaşmalarında da elde ettikleri şampiyonluklarla hazırlık dönemini iyi geçirdiklerini gördüklerini ifade etti.

“ÇOK ÇEKİŞMELİ VE ZOR BİR LİG OLACAK. TÜM KUPALARI ALMAK İSTİYORUZ”

Yabancı statüsünde 3 oyuncu kontenjanının olması sonrasında bu yıl hentbola kalite geldiğini, geçtiğimiz seneden çok daha farklı bir lig oynandığını belirten DAÜ antrenörü Bahadır Ayhan, “Geçtiğimiz yıl 1-2 favori varken bu yıl bu sayı 4’e yükseldi. Çok çekişmeli ve zor bir lig olacak. Çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz. Hentbol Federasyonu’nun sezon öncesi ve esnasında düzenlemiş olduğu 3 kupa var. Federasyon Kupası ve lig şampiyonluğunu alarak bu seneyi tüm kupaları kazanarak bitirmek istiyoruz. Kolay olmayacak ama bunu başaracak güçteyiz” dedi.

“FİNAL TEK MAÇ OLMAMALI”

Hentbol Federasyonu tarafından bu yıl lig finali ile ilgili yapılan değişiklikle ilgili görüşlerini de aktaran Bahadır Ayhan, önceki yıllara göre Play-off final serisi şeklinde oynanan finalin, bu yıl tek maç olarak oynanacak olmasını doğru bulmadığını belirtti. Final serisinin kazanılmış üç maç üzerinden oynatılması gerektiği görüşünü savunan Ayhan, “Üç maç üzerinden oynatılmalı ki, takımlar da kendi evinde final maçı oynayabilsin. Yarı final öyle oldu ama finalin tek maç olması bana göre doğru değil. Finalde mücadele edecek olan iki takımın da telafisi olabilecek maçlar oynaması lazım. Takımlar o gün gününde olmayabilir, hakemler gününde olmayabilir ki bana göre ligin kalitesi yükselirken hakemler aynı kaldı. Final maçında bir aksilik olması durumunda takımların bir şansı daha olması lazım. Kulüp olarak gerekli itirazımızı federasyona yaptık. Değerlendirme yapacaklar, umarım değiştirirler” dedi.