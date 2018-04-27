Bu Çamlık ‘Süper’: 3-2

Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen Büyük Kadınlar Süper Kupa’da dün akşam Gazi Mağusa Belediyesi Çamlıkspor ile Lefke Avrupa Üniversitesi karşı karşıya geldi. Çamlıkspor, zorlandığı maçı 3-2 kazanarak, Süper Kupa’nın sahibi oldu. İlk seti 25-20’lik skorla alarak 1-0 öne geçen Çamlıkspor, ikinci sette 25-19’luk skorla rakibine boyun eğmek zorunda kaldı. Üçüncü seti yine 25-20’lik skorla alan Çamlıkspor 2-1’i yakalasa da, dördüncü sette setin büyük bölümünü üstünlükle geçirmesine rağmen skor avantajını kaybetti ve LAÜ durumu 2-2’ye getirdi. Son set, yine çekişmeli geçti. Beşinci seti 15-10 alan Çamlıkspor, rakibini mağlup ederek Süper Kupayı da müzesine götürdü. Çamlıkspor, böylelikle bu sezon 3’üncü kupasını da almış oldu.

Erkekler finali 30 Nisan’da…

Voleybol Büyük Erkekler Süper Kupa maçı ise 30 Nisan Pazar akşamı oynanacak. Yakın Doğu Üniversitesi ile Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin oynayacağı Erkekler Süper Kupa maçı saat 19.30’da Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak.