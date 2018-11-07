“Bireysel kredi faiz oranım 6 ayda % 16.5’ten  % 27.5’e  yükseldi.”

Gönyeli Belediyesi çalışanı Nuri Akyön, “değişken faiz” nedeniyle mağdur olduğunu söyledi, bu yönde yetkililerin önlem almasını istedi.

YENİDÜZEN’i ziyaret ederek eleştirilerini dile getiren Nuri Akyön, döviz borcunu Türk Lirası’na dönüştürdüğünü, ancak, altı ay içerisinde üç kez faiz artışı ile yüzleştiğini belirtti.

“% 16.5 faiz ile borçlandım, bu oran, birkaç ay içerisinde % 27.50’ye çıktı” diyen Nuri Akyön, kooperatif merkez bankasından beklentisinin, bu kadar yüksek faiz değişikliği olmadığını sözlerine ekledi.

“Belediyede görev yapıyorum ve en azından maaşlarımız, hayat pahalılığı oranında düzenleniyor” diyen Nuri Akyön, asıl sorunu özel sektörde görev yapan dar gelirlilerin yaşadığını belirti.

Ticari bankaların faiz oranlarının daha yüksek seviyede seyrettiğinin bilincinde olduğunu belirten Nuri Akyön, “Kooperatife güvensem de bu yönde bir değişiklik olacağı bana önceden anlatılmamıştı” iddiasında bulundu.

Koopbank yönetimi ise “değişken faiz” konusunda müşterilere gerekli bilginin verildiğini ve her işlemin, bilgilendirme sonucu yapıldığını, bankanın müşterilerine en uygun şartlar yarattığını dile getirdi.