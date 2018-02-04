Binatlı kaptı kaçtı: 0-1

K-Pet Süper Lig’in 18’inci haftasında Lefke ile Binatlı karşı karşıya geldi. 16 Ağustos Stadı’nda gülen taraf konuk ekip Binatlı oldu. 86’ncı dakikada Evor John Bello’nun kaydettiği gol, şampiyonluk yarışında iddiasını sürdürmek isteyen Binatlı’ya 3 puanı getirdi. Alınan bu sonuçla Binatlı puanını 33 yaparken, Lefke 20 puanda kaldı.

STAT: 16 Ağustos Stadı

HAKEMLER: Kerem Eran***, Emine Yarkın**, Cemal Sakallı***

LEFKE

Mehmet Özeralp**

Çağrı Kıral**

Aykut Esmeraslan***

Yakup Esmeraslan**

Rahmi Çelik***

Burak Koçar**

(Dk.81 Kaan)

Semih Ünaldı***

Yılmaz Şipal**

Allen Assogba***

Candy Augustine***

Victor Baniface**

(Dk.70 Kasım)*

TD: Hakan Sermaye



BİNATLI

Yusuf Yontar***

Reşit Erişik**

(Dk.56 Abdullah)**

Taner Bingöllü***

Erbay Bertiz***

Ebimobowei Peter**

Kehinde Owoeye***

Kemal Yıldırım**

(Dk.31 Eren Can)***

Evor John Bello***

Mehmet Neşe**

Mehmet Erol***

Şenol Şöför***

TD: Gökmen Davutoğlu

GOL: Dk.86 Evor John Bello (Binatlı)