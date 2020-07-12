Başkan yeniden Çırakoğlu  

Emekli Polisler Derneği’nin Olağan 12. Genel Kurulu’nda başkanlığa Nurettin Çırakoğlu seçildi.

Dernekten verilen bilgiye göre, derneğin Lefkoşa Ortaköy’deki genel merkezinde gerçekleştirilen genel kurulda, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Genel kurulu, Server Gövsa başkanlığında, Oğuz Güleç ve Taner Tekbıyık’ dan oluşan Divan Başkanlığı yönetti.

Dernek genel başkanı Nurettin Çırakoğlu, genel kurulda, geçmiş dönemin faaliyetleri ve yeni dönemin beklentilerini içeren açılış konuşması yaptı. Çırakoğlu, toplum olarak tüm dünyayı etkisi altına alan ve halen devam eden Covid-19 virüsü ile zor bir süreç geçirildiğini, bu süreçte her zamanki gibi toplumsal birlik ve beraberliğin en iyi örneklerinin sergilendiğini anlattı.

Ekonomi çarklarının yeniden döndürülmesi adına hükümet tarafından başlatılan yeni normalleşme sürecinin pandemi riskini devam ettirdiğini savunan Çırakoğlu, hükümetten ve halktan, pandemi risklerinin ortadan kalkmadığı bilinci ile davranmayı sürdürmesini istedi.

Dernek genel sekreteri Birol Atasü, faaliyet raporunu, muhasip Oğuz Güleç de mali raporu okuyarak üyelerin bilgisine getirdi. Genel kurul, mali raporun oy birliği ile aklanması sonrasında üyelerin yeni dönemle ilgili görüş ve düşüncelerini aktarmaları ve yeni dönem yönetim, denetleme ve disiplin kurullarının oy birliği ile seçimi ile tamamlandı.

Açıklamada, dernek yeni dönem yönetiminin ileriki hafta içinde toplanarak görev dağılımını gerçekleştireceği de belirtildi.