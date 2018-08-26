Araç Kayıt yarın taşınıyor
Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Şube Amirliği’nin, yarın eski KTHY rezervasyon binasına taşınacağı bildirildi.
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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Trafik Dairesi’ne bağlı Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Şube Amirliği’nin, yarın eski KTHY rezervasyon binasına taşınacağı bildirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, taşınma sırasında sadece Lefkoşa Merkez Şube, 27 Ağustos Pazartesi günü kapalı olacak. Açıklamada Araç Kayıt Amirliği’ne bağlı tüm işlemlerin 28, 29 ve 31 Ağustos günleri mesai saatlerinde yapılabileceği de belirtildi.
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