Alevkayalı Restaurant-Yenierenköy

Zekai Altan

Ülkede turizm politikası belirlenmemesine rağmen Eko veya agro turizm adımları atıldı. Bugün ülke turizminin gelişmesinde önceden atılması gereken ve geç atılan bir adım. Bu ülke cennettir. Doğası, kültürü, mimarisi ve iklimi ile. Bu değerlere bilinçli yatırımlar yaparak ekonomik bir değere dönüştürmek de politika ister. Ciddi bir irade ve ciddi bir kalkınma politikası gerektirir. Eko turizm modelinde örgütlü kalkınma olayın diğer bir bacağı. Bu alandaki yatırımlar yalnızca ev pansiyonculuğu anlamına gelmez. Olay bir bütündür ve eko turizmi besleyen, yaratan faktörlerin başında özel ilgiye dayalı aktiviteler gelir. Bu aktivitelerin hem ekonomik kalkınmaya dönüşmesi hem de uluslararası alanda ciddi bir imaj ile tanıtım sağlaması açısından çok önemli. Karpaz’daki incelemelerim sırasında bir restoran dikkatimi çekti. Alevkayalı restorant.

MEKÂN

Alevkayalı Restoran, Yenierenköy’den sonra Karpaz’a giderken ana yol üzerinde. Deniz kenarında. Konum olarak çok güzel. Burada yemek sonrası veya öncesi balık bile avlayabileceğiniz bir konuma sahip. Günübirlik tatiller için de ideal bir yol mekanı. Geniş bir salonu var. Şömineli. Sade bir dekor. Salonun girişinde geniş bir bar ve üzeri içki dolu. Kaliteli masa örtüleri ile hasır Kıbrıs sandalyeleri farklı bir hava verdi. Dış alanda ise denize nazır geniş çardak. İşletmeciliğini Halil bey yapıyor. Mekan hijyenik. Personel de. Mutfağa girdiğimde yemeklerin eldivenli ellerle hazırlandığını gördüğümde çok hoşuma gitti. Deniz kenarında olan bu mekanda deniz ürünleri tadılır. Günlük ve taze. Tipik bir aile işletmesi olan mekanın özverili işletildiği dikkatimi çeken önemli bir ayrıntı. Misafir memnuniyeti için güzel çabalar harcıyorlar. İlgiden yani karşılamadan ağırlama ve uğurlamaya kadar. Kendi standartları ile hizmet veriyorlar. Buraya gittiğinizde çok yüksek kaliteli bir servis beklemeyin. Kendine özgü standartı ile buraya özgü bir servis anlayışı vardır. Alevkayalı Restorant burayı kendi olanakları ile aile işletmesi yarattı. Saygı duyulacak bir işletme. Bundan daha güzel birşey olabilir mi! Kendi ekonomisini ve ailesine iş ortamını sağladı. Yaptığı ile övünecek bir işletme.

MÖNÜ VE LEZZET

Mönü planlaması daha çok set mönü. Serpme mezeli. Restoranta gittiğinizde verdiğiniz sipariş sonrası masanız hemen donatılır. Süratli bir biçimde. Burada vereceğiniz siparişte ana yemek ile birlikte sekiz çeşit de meze servisi yapılır. Mevsimine göre servis edilen mezeler arasında tattıklarımız bakla kaynanmış, çakızdes, humus, mısır yani darı haşlanmış, girdama ve gabbar turşusu, İtalyan ve Rus salatası, közde kırmızı biber, İtalyan usulü kurutulmuş domates, yine İtalyan usulu sipyalı makarna spagetti. Ara sıcak servisinde de sigara böreği, yengeç bacağı ve hellim ızgara. Tüm bunlar sırası ile servis edilir. Tümü de taze. Özellikle karışık ızgara ile deniz ürünü çipura balığın kıvamında ızgaralanmasındaki lezzeti çok beğendiğimi söyleyebilirim. Sakin bir ortamda yemek almanın keyfini yaşadık. Şarap, lezzet ve sohbet. Şömine başında. Burada alacağınız sekiz çeşit mezeli bir mönünün fiyatı çipura ana yemekli 50 TL. Karışık kebap ana yemek 60 TL. Ana yemek barbun alacaksanız 90 TL. Yolunuz Karpaz’a düşerse burada durak yapabileceğiniz bir yol mekanı. Aile işletmesi. Yılın 12 ayı hizmet vermektedir. Ayrıca turlara yönelik hizmetleri ve tur grup yemekleri servisi vermektedir.

TEL: 0533 876 09 11

ADRES: YENİ ERENKÖY

KAPASİTE:

İÇ ALAN: 200

DIŞ ALAN: 250

SERVİS SAATLERİ: 10.00-22.00

KAPALI GÜNLER: HER GÜN AÇIK