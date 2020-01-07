Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi toplandı

Yoğun yağışlar özellikle Guzelyurt ve Lefke bölgesinde etkili oldu. Polis sürücüleri su taşkınına karşı uyarırken, sosyal medyada paylaşılan görüntüler ise Güzelyurt Baraj'ının taşma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu gözler önüne serdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi, Başbakanlık Müsteşarı Suat Yeldener başkanlığında toplandı. Gündemde Lefke’de etkili olan yağışlar var.

Yeldener, Başbakanlık’ta gerçekleşen toplantının başında basına kısa bir açıklama yaptı, Lefke’de meydana gelen afetle ilgili değerlendirme yapmak üzere bir araya geldiklerini söyledi.

DERİVASYON KANALI PATLADI

Yeşilyurt- Lefke bölgesinde dün akşam derivasyon kanalının patladığını anımsatan Yeldenere, suyun durulabilmesi için regülatörde çalışma yapıldığını, buraya kaya taşındığını, yaklaşık 20 kamyonluk kayaya ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi. Yeldener, suyun kayalarla engellenmesinin öngörüldüğünü bildirdi.

Taşpınar yoluyla ilgili de açıklamada bulunan Suat Yeldener, yolu kesen derenin dar olan köprüsünün patladığını, suyun bazı ağılları bastığını, buralarda da çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Suların denize aktarıldığını da belirten Müsteşar Suat Yeldener, “Dereler dolduğu için bazı taşkınlar yaşandı ama derelerdeki su seviyesi giderek azalıyor. Her şey kontrol altında… Çalışmalar sürüyor” dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi’nin bugünkü toplantısında, Bayındırlık, Turizm, Sağlık ve Maliye bakanlıkları, Merkez Kaymakamlığı, Su, Meteoroloji, Orman ve Karayolları daireleri, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Belediyeler Birliği, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ile Polis Genel Müdürlüğü temsil ediliyor.

Komite, son toplantısını kasım ayında yapmıştı.

Polis su taşkını nedeniyle Taşpınar - Güzelyurt Anayolu'nun trafiğe kapatıldığını duyurdu. Ulaşımın Doğancı köyü üzerinden sağlandığı bildirildi.

Güzelyurt - Lefke Anayolu'nun Yeşilyurt köyü içerisinde de su taşkını nedeniyle yolun bazı bölümlerinin su altında kaldı, polis sürücülerin yolda yavaş ve dikkatli seyretmelerini istedi.

Güzelyurt Baraj'ına doğru giden su

Petra Deresi taştı, mandıralar su altında kaldı.

Henüz trafiğe açılmayan Lefke Doğancı yolu

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Lefke Kaymakamı Sadi Güneş, Güzelyurt Kaymakamı Savaş Orakçıoğlu ve İtfaiye Güzelyurt Şube Amiri Halil Yarıcıoğlu ile itfaiye personeli olay yerinde. Veteriner Dairesi personeli de ölü hayvanlar olduğu bilgisinden dolayı bölgeye geldi.

SU KANALI PATLADI

Su İşleri Dairesi, yağışlardan dolayı Lefke ve Cengizköy regülatörlerine gelen aşırı suyun, derivasyon kanalına girdiğini ve Yeşilyurt köyü üzerindeki sifonun yanından kanalı patlattığını bildirdi.

Su İşleri Dairesi yazılı açıklamasında, Lefke ve Cengizköy regülatörlerinin kontrollü bir şekilde açılarak, suyun derelere boşaltılmasına ve derivasyon kanalının tamirine başlandığını kaydetti.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Ülkeyi etkisi altına alan sağanak yağışlardan dolayı, Güney Kıbrıs'ta bulunan barajın kapakları açıldığı için Lefke ve Cengizköy regülatörlerine gelen aşırı su, derivasyon kanalına girmiş ve derivasyon kanalı üzerinde bulunan Yeşilyurt köyü üzerindeki sifonun yanından kanalı patlatmıştır.

Su İşleri Dairesi tarafından,Lefke ve Cengizköy regülatörleri kontrollü bir şekilde açılarak, suyun derelere boşaltılmasına ve derivasyon kanalının tamirine başlanmıştır.

31 Aralık 2019 tarihinde, aynı yerde risk görüldüğü için güçlendirme yapılmıştı. Ancak, yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı kanal, bu kez daha geri bir noktadan patlamıştır. Kamuoyuna önemle duyurulur.” (tak)

Yeşilyurt'ta patlayan su kanalı

Fotoğraflar ve görüntü Salahi Şahiner/ Devirm Demir