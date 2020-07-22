“Ada’da barış ve istikrar ortamına zarar verebilecek girişimlere müsaade edilmeyecek”

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki TC-MGK toplantısı 2,5 saat sürdü.

Toplantı sonrası yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada Kıbrıs vurgusu da yapıldı.

Yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kıbrıs’taki Türk toplumunun mevcudiyeti ile haklarını görmezden gelen ülkelerin ve aktörlerin, Ada’da barış ve istikrar ortamına zarar verebilecek girişimlerine hiçbir suretle müsaade edilmeyeceğinin altı çizilmiş, Doğu Akdeniz’de uluslararası hukuktan kaynaklanan hak, alaka ve menfaatlerimizin korunması konusundaki kati kararlılığımız vurgulanmıştır.''