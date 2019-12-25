9 dünya kentine "KKTC Temsilcileri" atandı

Müjde İnançoğlu: Helsinki Temsilciliği'ne Misyon Şefi

Ayda Soylu: Strazburg Temsilciliği'ne Temsilci

İpal Emin: Kuveyt Temsilciliği'ne Temsilci

Mustafa Davulcu: Roma Temsilciliği'ne Temsilci

Özgür Ezel: Budapeşte Temsilciliği'ne Misyon Şefi

Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer'in görev süresi uzatıldı

Mehmet Dana: New York Temsilciliği'ne Temsilci

Mustafa Güven: Daha Temsilciliğine Temsilci

Növber Ferit Vechi: Bakü Temsilciliği'ne Temsilci

YENİDÜZEN- ÖZEL

Resmi Gazete’de yayınlanan Bakanlar Kurulu kararlarına göre dünyanın 9 şehrine “KKTC temsilcileri” atandı.

Bakanlar Kurulu 17 Aralık tarihli toplantısında aldığı kararla 10 temsilcilik kararı aldı.

Aralarında Helsinki, Budapeşte, New York, Kuveyt ve Bakü'nün de bulunduğu şehirlere yapılan atamalarda Dışişleri bakanlığı personeli “temsilci” sıfatı ile görev yapacak.

Müjde İnançoğlu: Helsinki Temsilciliği'ne Misyon Şefi

Kurul, KKTC Brüksel Temsilciliği'nde görev yapan, 1. Derece 1. Sekreter Müjde İnançoğlu'nun, 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren, KKTC Helsinki Temsilciliği'ne Misyon Şefi olarak görevlendirilmesine karar verdi.

Ayda Soylu: Strazburg Temsilciliği'ne Temsilci

Bakanlar Kurulu aynı gün aldığı bir diğer kararda, Dışişleri Dairesi Merkez Örgütü'nde görev yapmakta olan, Müdür/Temsilci Ayda Soylu'nun, 1 Ağustos 2020 tarihinden itibaren, KKTC Strazburg Temsilciliği'ne Temsilci olarak görevlendirilmesine karar verdi.

İsmet Korukoğlu: Dışişleri Dairesi Merkez Örgütü

17 Aralık toplantısında Bakanlar Kurulu, , KKTC New York Temsilcisi olarak görev yapan Müdür/Temsilci İsmet Korukoğlu'nun 31 Mayıs 2020 tarihinden itibaren Dışişleri Dairesi Merkez Örgütü'ne görevlendirilmesine de karar verdi.

İpal Emin: Kuveyt Temsilciliği'ne Temsilci

Bakanlar Kurulu aynı gün aldığı bir diğer kararda ise, İpal Emin'in, 1 Ağustos 2020 tarihinden itibaren, KKTC Kuveyt Temsilciliği'ne Temsilci olarak görevlendirilmesine karar verdi.

Mustafa Davulcu: Roma Temsilciliği'ne Temsilci

Kurul, Dışişleri Dairesi Merkez Örgütü'nde görev yapmakta olan, Müdür/Temsilci Mustafa Davulcu'nun, 1 Ağustos 2020 tarihinden itibaren, KKTC Roma Temsilciliği'ne Temsilci olarak görevlendirilmesine karar verdi.

Özgür Ezel: Budapeşte Temsilciliği'ne Misyon Şefi

Bakanlar Kurulu, Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Dışişleri Dairesi Genel Müdürlüğü'nde 1. Sekreter olarak görev yapmakta olan Özgür Ezel'in, 1 Ağustos 2020 tarihinden itibaren, KKTC Budapeşte Temsilciliği'ne Misyon Şefi olarak görevlendirilmesine karar verdi.

Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer'in görev süresi uzatıldı

Bakanlar Kurulu, önergede, KKTC Bakü Temsilcisi olarak görev yapan Müdür/Temsilci Ufuk Turganer'in, 31 Ocak 2020 tarihinde sona erecek görev süresinin, 15/2013 sayılı Dışişleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası'nın 27'nci maddesi'nin (3)'üncü fıkrası uyarınca, 31 Temmuz 2020 tarihine kadar uzatılmasına da karar verdi.

Mehmet Dana: New York Temsilciliği'ne Temsilci

Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Dışişleri Dairesi Merkez Örgütü'nde görev yapan Müdür/Temsilci Mehmet Dana'nın, 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren KKTC New York Temsilciliği'ne Temsilci olarak görevlendirilmesi ne karar verdi.

Mustafa Güven: Daha Temsilciliğine Temsilci

Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Dışişleri Dairesi Merkez Örgütü'nde görev yapan Müdür/Temsilci Mustafa Güven'in, 1 Mart 2020 tarihinden itibaren KKTC Daha Temsilciliği'ne Temsilci olarak görevlendirilmesine karar verdi.

Növber Ferit Vechi: Bakü Temsilciliği'ne Temsilci

Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, KKTC Strazburg Temsilcisi olarak görev yapan Müdür/Temsilci Növber Ferit Vechi'nin, 1 Ağustos 2020 tarihinden itibaren KKTC Bakü Temsilciliği'ne Temsilci olarak görevlendirilmesine ve görev süresinin 5 Ekim 2021 tarihine kadar uzatılmasına karar verdi.