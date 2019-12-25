9 dünya kentine "KKTC Temsilcileri" atandı
Resmi Gazete’de yayınlanan Bakanlar Kurulu kararlarına göre dünyanın 9 şehrine “KKTC temsilcileri” atandı.
Müjde İnançoğlu: Helsinki Temsilciliği'ne Misyon Şefi
Ayda Soylu: Strazburg Temsilciliği'ne Temsilci
İpal Emin: Kuveyt Temsilciliği'ne Temsilci
Mustafa Davulcu: Roma Temsilciliği'ne Temsilci
Özgür Ezel: Budapeşte Temsilciliği'ne Misyon Şefi
Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer'in görev süresi uzatıldı
Mehmet Dana: New York Temsilciliği'ne Temsilci
Mustafa Güven: Daha Temsilciliğine Temsilci
Növber Ferit Vechi: Bakü Temsilciliği'ne Temsilci
YENİDÜZEN- ÖZEL
Resmi Gazete’de yayınlanan Bakanlar Kurulu kararlarına göre dünyanın 9 şehrine “KKTC temsilcileri” atandı.
Bakanlar Kurulu 17 Aralık tarihli toplantısında aldığı kararla 10 temsilcilik kararı aldı.
Aralarında Helsinki, Budapeşte, New York, Kuveyt ve Bakü'nün de bulunduğu şehirlere yapılan atamalarda Dışişleri bakanlığı personeli “temsilci” sıfatı ile görev yapacak.
Müjde İnançoğlu: Helsinki Temsilciliği'ne Misyon Şefi
Kurul, KKTC Brüksel Temsilciliği'nde görev yapan, 1. Derece 1. Sekreter Müjde İnançoğlu'nun, 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren, KKTC Helsinki Temsilciliği'ne Misyon Şefi olarak görevlendirilmesine karar verdi.
Ayda Soylu: Strazburg Temsilciliği'ne Temsilci
Bakanlar Kurulu aynı gün aldığı bir diğer kararda, Dışişleri Dairesi Merkez Örgütü'nde görev yapmakta olan, Müdür/Temsilci Ayda Soylu'nun, 1 Ağustos 2020 tarihinden itibaren, KKTC Strazburg Temsilciliği'ne Temsilci olarak görevlendirilmesine karar verdi.
İsmet Korukoğlu: Dışişleri Dairesi Merkez Örgütü
17 Aralık toplantısında Bakanlar Kurulu, , KKTC New York Temsilcisi olarak görev yapan Müdür/Temsilci İsmet Korukoğlu'nun 31 Mayıs 2020 tarihinden itibaren Dışişleri Dairesi Merkez Örgütü'ne görevlendirilmesine de karar verdi.
İpal Emin: Kuveyt Temsilciliği'ne Temsilci
Bakanlar Kurulu aynı gün aldığı bir diğer kararda ise, İpal Emin'in, 1 Ağustos 2020 tarihinden itibaren, KKTC Kuveyt Temsilciliği'ne Temsilci olarak görevlendirilmesine karar verdi.
Mustafa Davulcu: Roma Temsilciliği'ne Temsilci
Kurul, Dışişleri Dairesi Merkez Örgütü'nde görev yapmakta olan, Müdür/Temsilci Mustafa Davulcu'nun, 1 Ağustos 2020 tarihinden itibaren, KKTC Roma Temsilciliği'ne Temsilci olarak görevlendirilmesine karar verdi.
Özgür Ezel: Budapeşte Temsilciliği'ne Misyon Şefi
Bakanlar Kurulu, Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Dışişleri Dairesi Genel Müdürlüğü'nde 1. Sekreter olarak görev yapmakta olan Özgür Ezel'in, 1 Ağustos 2020 tarihinden itibaren, KKTC Budapeşte Temsilciliği'ne Misyon Şefi olarak görevlendirilmesine karar verdi.
Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer'in görev süresi uzatıldı
Bakanlar Kurulu, önergede, KKTC Bakü Temsilcisi olarak görev yapan Müdür/Temsilci Ufuk Turganer'in, 31 Ocak 2020 tarihinde sona erecek görev süresinin, 15/2013 sayılı Dışişleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası'nın 27'nci maddesi'nin (3)'üncü fıkrası uyarınca, 31 Temmuz 2020 tarihine kadar uzatılmasına da karar verdi.
Mehmet Dana: New York Temsilciliği'ne Temsilci
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Dışişleri Dairesi Merkez Örgütü'nde görev yapan Müdür/Temsilci Mehmet Dana'nın, 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren KKTC New York Temsilciliği'ne Temsilci olarak görevlendirilmesi ne karar verdi.
Mustafa Güven: Daha Temsilciliğine Temsilci
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Dışişleri Dairesi Merkez Örgütü'nde görev yapan Müdür/Temsilci Mustafa Güven'in, 1 Mart 2020 tarihinden itibaren KKTC Daha Temsilciliği'ne Temsilci olarak görevlendirilmesine karar verdi.
Növber Ferit Vechi: Bakü Temsilciliği'ne Temsilci
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, KKTC Strazburg Temsilcisi olarak görev yapan Müdür/Temsilci Növber Ferit Vechi'nin, 1 Ağustos 2020 tarihinden itibaren KKTC Bakü Temsilciliği'ne Temsilci olarak görevlendirilmesine ve görev süresinin 5 Ekim 2021 tarihine kadar uzatılmasına karar verdi.