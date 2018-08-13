600 gr uyuşturucuyu sutyeninde getirdi!

Türkiye’den, giymekte olduğu sutyenine 600 gr “Metamfetamin” türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeleri saklayarak gelen ve elini kolunu sallaya sallaya Ercan Havaalanından KKTC’ye giriş yapan Romen uyruklu 21 yaşındaki A.T.N, Kıbrıs’ın güneyine geçmek isterken yakalandı.

Romen uyruklu zanlının tasarrufundaki 600 gr uyuşturucu madde ile adeta elini kolunu sallaya sallaya KKTC’ye giriş yapması Ercan Havaalanındaki denetimsizliği bir kez daha gözler önüne serdi.

Zanlı A.T.N’nin tasarrufundaki uyuşturucu madde ile güneye geçeceği yönünde ihbar alan polis ekipleri alınan ihbar üzerine alarma geçti ve sınır kapılarına bilgi verildi. Dün sabahın erken saatlerinde ise sutyenine zulaladığı 600 gr uyuşturucu madde ile Beyarmudu Kara Giriş Kapısına gelen zanlı tespit edilerek tutuklandı. “Kanunsuz uyuşturucu madde ithali” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlarıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde nöbetçi yargıç huzuruna çıkarılan zanlı aleyhine 3 günlük tutukluluk süresi temin edildi.

Ercan Havaalanından ithal etti…

Meselenin tahkikat memuru, 12 Ağustos tarihinde alınan bir bilgide zanlı A.T.N’nin tasarrufundaki uyuşturucu madde ile Kuzey’den Güney’e geçeceğinin öğrenildiğini söyledi. Ayni gün alınan bilgi üzerine sınır kapılarına bilgi verildiğini belirten tahkikat memuru, zanlının ayni gün saat 02:40’da Beyarmudu Kara Giriş Kapısından Güneye geçmek istediği esnada tespit edilip alıkonulduğunu söyledi. Tahkikat memuru, zanlı üzerinde yapılan aramada giymekte olduğu sutyenin her iki tarafında zulalanmış şekilde yaklaşık 600 gr “Metamfetamin” türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu açıklayarak, zanlının gönüllü ifade verdiğini ve ifadesinde konu maddeleri ayni gün Türkiye’den gelerek Ercan Havaalanından KKTC’ye ithal ettiğini beyan ettiğini belirtti. Tahkikat memuru mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını ifade ederek, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

3 gün tutuklu kalacak…

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Mine Gündüz, zanlı A.T.N tahkikat maksatları bakımından 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.