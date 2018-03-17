5 kişi aranıyor

15 KİŞİDEN İFADE ALINACAK… 7 kişiyi sorgulayan polis, 15 kişiden daha ifade alınacağını, meseleyle ilgili 5 kişinin daha bağlantılı olabileceğinin tespit edildiğini açıkladı.

Ayşe GÜLER

Girne ve Lefkoşa’da Aralık 2017 ila Mart 2018 tarihleri arasında meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili yürütülen polis soruşturması derinleşti.

Aylardır geniş çaplı yürütülen soruşturma kapsamında 7 kişiyi sorgulayan polis, 15 kişiden daha ifade alınacağını, meseleyle ilgili 5 kişinin daha bağlantılı olabileceğinin tespit edildiğini açıkladı.

Tahkikat ile ilgili önceki gün tutuklanan 8 zanlıdan isimlerinin baş harfleri, F.T.R, M.R.M, C.K.E, M.M ve H.N.T serbest kalırken, isimlerinin baş harfleri M.M, B.P.M, F.M.M olan 3 zanlı aleyhinde ise 7’şer gün daha tutukluluk kararı alındı.

‘Geceleyin ev açma’, ‘ikametgahtan sirkat’, ‘dükkan açma’ ve ‘kasti hasar’…

Girne Kaza Mahkemesi Yargıcı Mesut Mesuoğlu huzurunda görüşülen duruşmada İddia Makamı Başsavcılık adına Savcı Emine Taşkın, Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Mustafa Özmüezzin’i tanık olarak dinletti.

Polis memuru Özmüezzin, mahkemede yeminli şahadet verdi, zanlıların ‘geceleyin ev açma’, ‘ikametgahtan sirkat’, ‘dükkan açma’ ve ‘kasti hasar’ suçlarından tutuklandıklarını aktardı.

Polis memuru Özmüezzin, zanlıların 2017 Aralık ayından bugüne, yaklaşık 3 aydır yakın takibe alındığını ifade ederek, Lefkoşa ve Girne’de meydana gelen birçok hırsızlık olayı ile ilgili bağlantılı olduklarını ifade etti.

Zanlıların önceki gece Dikmen’ de Lavinium sitesinde tespit edildiklerini aktaran polis memuru, 13 ev ve 5 ayrı dükkandan çalınan birçok elektronik eşya, kol saatinin emare olarak alındığını kaydetti.

Olayla ilgili 5 kişi daha bağlantılı…

Özmüezzin, zanlıların önceki gün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak, aleyhlerinde 2’şer gün tutukluluk kararı alındığını hatırlattı.

2 gün tutukluluk süresinde ilk etapta 7 kişiden ifade alındığını söyleyen Özmüezzin, 5 kişinin daha olayla bağlantısı olduğunun tespit edildiğini aktardı.

Özmüezzin, meselede zanlı M.M, B.P.M’nin gönüllü ifade verdiğini, bu ifadelerin teyit ve tekzibinin yapılmadığına değinerek, soruşturma kapsamında 15 kişiden daha ifade alınacağını, 7 gün süreyle poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

7 gün daha tutuklu kalacaklar…

Mahkemede aktarılan olgular ışığında Yargıç Mesutoğlu, 3 zanlının da 7 gün süreyle poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.