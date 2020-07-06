2020 ÖSS SORULARI
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Artık ÖSS kalmamış, şimdiki üniversiteye giriş sınavının adı değişmiş olabilir. Lakin sorun değil. Hedef belli nasılsa… Buyurun o zaman imtihana!..
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- KKTC’ye girerken uygulanacak pandemikal kurallar aşağıdakilerden hangisi olabilir?
- Yüz maskeli, çift PCR testli, karantinalı
- Maske var, PCR duble, karantina nananay
- Maskeyi at, testi geç, mahalleye koş
- Kumar varsa, başka soru yok
- ‘Özel uçuşlar’ konusunda KKTC yetkili makamlarının son kararı (ama en sonuncusu) hangisidir?
- 6 Ocak’a kadar hiçbir özel jet Ercan’a inemez
- Yok, 6 Ocak’a kadar inemez değil tam olarak, bazı saatlerde inemez
- Yok yok, inebilir de inemeyebilir de, inmişse inmiştir, inmemişse inmemiştir
- Her uçuş kendi koşullarına göre değerlendirilir, toptancı yaklaşım içerisinde değiliz, pragmatizmin ve de esen rüzgarın yönüne ve şiddetine göre eğilir kalkarız biz
- Pandemi Hastanesi son şekliyle (ama dibelik son şekil) nereye, ne zaman, nasıl, neden ve kim tarafından yaptırılacaktır?
- Akıl Hastanesi arkasına, pek yakında, izinsiz, salgınla mücadele için, bizzat Ali Pilli tarafından
- GAÜ Hastanesi yarım inşaatına, üç vakte kadar, tam olarak bilinmiyor, kendisini görevden alanlara inat, Çalışma Bakanı Faiz Sucuoğlu tarafından
- Gönyeli girişi/Kolan Hospital tesislerine, Fi tarihine dek, trink para basarak, ‘kumarhaneler hükümete baskı yapıyor’ algısını yok etmek için, Gönyelili Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu tarafından
- Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi arkasına, Saray’ın canının çektiği vakit, talimatla ve Ankara’da açılacak ihaleyle, anavatanın gücünü dosta düşmana ve de içerideki hainlere göstermek için, TC Yardım Heyeti tarafından
- UBP Genel Sekreteri Ersan Saner “Hükümet başarılıdır; Tatar Cumhurbaşkanı seçilmelidir” sözleriyle ne demek istemiş olabilir?
- ‘Köy gezisinde üç beş kişi bulmuşken ben de medyada yer alayım, beni hiç yazmıyorlar, yazılacak birkaç cümle edeyim’ diye düşünmüş ve o cihetle konuşmuş olabilir
- Kendisi köylüler karşısında öyle söylemese/söyleyemese bile UBP Basın Bürosu ‘demiş gibi’ sallamış olabilir
- ‘Nasılsa Tatar öyle de gidecek, böyle de gidecek, şimdi ben ikinci adamım, Brütüs gibi görünmeyeyim, öveyim genni da nolacak’ diye içten içe hesaplar yapmış olabilir
- Sıcak havaları da hesaplayarak ahalinin aklıyla dalga geçmiş olabilir
- Gündemde jet skandalı, 1 Temmuz açılımı, 73 gün sonra patlak veren yeni pozitif vakalar ve halkın pandemik ve de ekonomik kaygıları varken ‘Maraş açılmaya hazırdır’ diye konuşan Kudret Özersay ne yapmaya çalışıyor olabilir?
- ‘Gündem nasıl değiştirilir’ dersinden sıfır alacak kadar kötü bir essey (ödevcik) hazırlamış ve sınıfta çakmış olabilir
- Siyasette dikiş tutturamayınca bari ‘Maraş’ı açmaya çalıştı ama siyasi ömrü vefa etmedi’ diye anılma isteği depreşmiş olabilir
- Bu sıcak havalarda ‘Maraş’ deyince ahalinin aklına otomatikman ‘dondurma’ geleceğini ve bir ‘serinleme hissi’ yaratacağı hesabı yapmış olabilir
- Siyasete ve siyasetçiye karşı çıkıp ‘siyasete girmem’ deyip de her makama aday olup, ‘kahve bile içimem’ dediğiyle hükümete girip ‘tutarsızlığın tutarlılığı felsefesinin sefaleti’ konusunda literatüre geçtiğini unutturmak için yeni bir #maraşlılaşıyoruz Hareketi kuruluşunun ön deneme çalışmasını yapıyor olabilir
(Süreniz 10 dakikadır. Yetmezse 110 dakika daha kullanabilirsiniz. Burası KKTC’dir. Rahat olun.)
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