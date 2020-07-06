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Sami Özuslu

Sami Özuslu

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2020 ÖSS SORULARI

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Artık ÖSS kalmamış, şimdiki üniversiteye giriş sınavının adı değişmiş olabilir. Lakin sorun değil. Hedef belli nasılsa… Buyurun o zaman imtihana!..

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  1. KKTC’ye girerken uygulanacak pandemikal kurallar aşağıdakilerden hangisi olabilir?
  1. Yüz maskeli, çift PCR testli, karantinalı
  2. Maske var, PCR duble, karantina nananay
  3. Maskeyi at, testi geç, mahalleye koş
  4. Kumar varsa, başka soru yok

 

  1. ‘Özel uçuşlar’ konusunda KKTC yetkili makamlarının son kararı (ama en sonuncusu) hangisidir?
  1. 6 Ocak’a kadar hiçbir özel jet Ercan’a inemez
  2. Yok, 6 Ocak’a kadar inemez değil tam olarak, bazı saatlerde inemez
  3. Yok yok, inebilir de inemeyebilir de, inmişse inmiştir, inmemişse inmemiştir
  4. Her uçuş kendi koşullarına göre değerlendirilir, toptancı yaklaşım içerisinde değiliz, pragmatizmin ve de esen rüzgarın yönüne ve şiddetine göre eğilir kalkarız biz

 

  1. Pandemi Hastanesi son şekliyle (ama dibelik son şekil) nereye, ne zaman, nasıl, neden ve kim tarafından yaptırılacaktır?
  1. Akıl Hastanesi arkasına, pek yakında, izinsiz, salgınla mücadele için, bizzat Ali Pilli tarafından
  2. GAÜ Hastanesi yarım inşaatına, üç vakte kadar, tam olarak bilinmiyor, kendisini görevden alanlara inat, Çalışma Bakanı Faiz Sucuoğlu tarafından
  3. Gönyeli girişi/Kolan Hospital tesislerine, Fi tarihine dek, trink para basarak, ‘kumarhaneler hükümete baskı yapıyor’ algısını yok etmek için, Gönyelili Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu tarafından
  4. Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi arkasına, Saray’ın canının çektiği vakit, talimatla ve Ankara’da açılacak ihaleyle, anavatanın gücünü dosta düşmana ve de içerideki hainlere göstermek için, TC Yardım Heyeti tarafından

 

  1. UBP Genel Sekreteri Ersan Saner “Hükümet başarılıdır; Tatar Cumhurbaşkanı seçilmelidir” sözleriyle ne demek istemiş olabilir?
  1. ‘Köy gezisinde üç beş kişi bulmuşken ben de medyada yer alayım, beni hiç yazmıyorlar, yazılacak birkaç cümle edeyim’ diye düşünmüş ve o cihetle konuşmuş olabilir
  2. Kendisi köylüler karşısında öyle söylemese/söyleyemese bile UBP Basın Bürosu ‘demiş gibi’ sallamış olabilir
  3. ‘Nasılsa Tatar öyle de gidecek, böyle de gidecek, şimdi ben ikinci adamım, Brütüs gibi görünmeyeyim, öveyim genni da nolacak’ diye içten içe hesaplar yapmış olabilir
  4. Sıcak havaları da hesaplayarak ahalinin aklıyla dalga geçmiş olabilir

 

  1. Gündemde jet skandalı, 1 Temmuz açılımı, 73 gün sonra patlak veren yeni pozitif vakalar ve halkın pandemik ve de ekonomik kaygıları varken ‘Maraş açılmaya hazırdır’ diye konuşan Kudret Özersay ne yapmaya çalışıyor olabilir?
  1. ‘Gündem nasıl değiştirilir’ dersinden sıfır alacak kadar kötü bir essey (ödevcik) hazırlamış ve sınıfta çakmış olabilir
  2. Siyasette dikiş tutturamayınca bari ‘Maraş’ı açmaya çalıştı ama siyasi ömrü vefa etmedi’ diye anılma isteği depreşmiş olabilir
  3. Bu sıcak havalarda ‘Maraş’ deyince ahalinin aklına otomatikman ‘dondurma’ geleceğini ve bir ‘serinleme hissi’ yaratacağı hesabı yapmış olabilir
  4. Siyasete ve siyasetçiye karşı çıkıp ‘siyasete girmem’ deyip de her makama aday olup, ‘kahve bile içimem’ dediğiyle hükümete girip ‘tutarsızlığın tutarlılığı felsefesinin sefaleti’ konusunda literatüre geçtiğini unutturmak için yeni bir #maraşlılaşıyoruz Hareketi kuruluşunun ön deneme çalışmasını yapıyor olabilir

 

(Süreniz 10 dakikadır. Yetmezse 110 dakika daha kullanabilirsiniz. Burası KKTC’dir. Rahat olun.)

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