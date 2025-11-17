Hakan Fidan ve aklıma takılan bazı sorular!

Milli İstihbarat Teşkilatı…

MİT!

-*-*-

Hakan Fidan kısaca dedi ki, “… MİT Başkanı olduğum dönemden, Kıbrıs’ta standart Rumlardan daha Rum olan Kıbrıslı Türkleri biliyoruz…”

-*-*-

Yani, Türkiye’nin MİT’i; Kıbrıs’ta kimin “Rumcu” olduğunu kimin olmadığını biliyor!

-*-*-

Burada araya gireyim, “Kıbrıs, Türkiye gibi bölünmez bir bütündür… Türkiye’de Kürt ve Türk halkları kardeştir ve Türkiye bölünmezdir… Kıbrıs’ta da Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum toplumları kardeşten ötedir ve Kıbrıs bölünmez bit bütündür” dediğim için ben eğer MİT tarafından “Rumcu” olarak kabul ediliyorsam, “şeref duyarım” şimdiden söyleyeyim!

-*-*-

MİT’in internet sayfasına girerseniz, kurumla ilgili bir çok “Atasözü”, “Söz” veya “Deyim” ile karşılaşırsınız…

-*-*-

Mesela bunlardan biri “Ülkemizin güvenliği ve çıkarları için görülmeyeni görür, duyulmayanı duyarız…”

-*-*-

İki tane daha var; onları da yazalım; “Çağın krizleriyle baş edebilecek her türlü kabiliyeti her gün geliştirmekteyiz… Vatan için her an her yerde…”

-*-*-

MİT’in şu andaki Başkanı, İbrahim Kalın…

-*-*-

Fidan, eskiden başkandı şimdi Dışişleri Bakanı!

-*-*-

Fidan’a göre, Kıbrıs’ta “Rumcu” Kıbrıslı Türkler bulunmakta ve bunları MİT saptadı!

-*-*-

Ve Fidan, “bu konudan Sayın Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’a da bahsettim” dedi!

-*-*-

Şimdi aklıma bazı sorular geldi:

1 – MİT, KKTC’de Rumcuları tek tek biliyor ama hırsızları bilmiyor mu?

-*-*-

2 – MİT, bu Rumcu hainlerin isim listesini açıklar mı; Türkiye’ye alınmayanlar bu kişiler mi?

-*-*-

3 – MİT, sahte diplomacı, hırsız, tetikçi, rüşvetçi, gronkçu, tecavüzcü, tarikatçı, doğrudan akaryakıt satıcısı ve bu satıştan çantalarla para götürüp getirici olanlar konusunda da bilgi sahibi mi? Değilse, tek ilgi alanı “biatçılık yapamayanları hain ilan etmek mi?”

-*-*-

4 – MİT, için “Rumcu” olmak suçtur peki “Kürtçü” olmak da suç mu? Bu durumda hem şahsı hem de Devlet Bahçeli hain mi değil mi? (Bence ikisi de değil…)

-*-*-

5 – Kıbrıs’ta barış istemek, Türkiye’de Türk – Kürt kardeşliğini savunmak ve tabii ki haliyle Kıbrıs’ta Türk – Rum kardeşliğinde ısrarcı olmak MİT’in kapsama alanı dışında konular mı yoksa karıştırmayalım mı, o başka bu başka mı?

-*-*-

6 – KKTC bağımsız, egemen, eşit bir devletse; yabancı bir ülkenin dış işleri bakanının “biz KKTC’deki hainleri biliyoruz” demesi, diplomatik skandal mı değil mi?

-*-*-

7 – Tahsin Ertuğruloğlu, makam masgarası mı dış işleri bakanı mı? 6’ıncı soru ile ilgili bir açıklama yapar mı yoksa sıkmaz mı?

-*-*-

8 – Rus istihbaratı, Amerika’daki Meksika sevicililerin listesini tutuyor mu? Veya Amerikan istihbaratı, Ukrayna sevici Rus olup olmadığı konusunda bilgi sahibi mi?

-*-*-

9 – Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Hakan Fidan’ın söyledikleri ile ilgili olarak bir sosyal medya paylaşımı yapar mı?

-*-*-

10 - KKTC’nin kuruluşunu protesto eden Rumlar arasında, KKTC Bayrağı yakanlar da oldu… Kınıyorum… Bir topumun veya bir milletin ulusal değerlerine saldırmak ayıptır, suçtur… Ancak, ileride bu bayrak yakıcısı Rumlar, MİT ile çok iyi ilişki kurarsa, mevcut örneği geçmişte Türk Bayrağı yakmış bir kişi ile ilgili olarak yaşanmıştır, onlar da itibarlı kişi kapsamına alınır mı?

-*-*-

Son soru psikolog ve psikiyatrist arkadaşlarıma yönelik özel bir sorudur: Bu yazıyı yazarken, sürekli olarak Çoronik ve Arif Hasan Tahsin’in aklıma geliyor olması sizce nedendir?

Lefke’ye çağrımdır: Okullarımız tamir edilmez –

güçlendirilmezse, hükümeti bölgeye sokmayın!

Ya LAÜ olmasaydı!

Zamanında Lefke Avrupa Üniversitesi’ni (LAÜ) açanların hayatta olanlarına sağlık; olmayanlarına Allah’tan rahmet dilerim…

-*-*-

Her şeyiyle mükemmel bir okul…

Bir süre yarı zamanlı hocalık da yaptığım bu eğitim yuvasını gerçekten ayrı severim…

-*-*-

Lefke ve Çevre Köyleri Dayanışma ve Kalkındırma Derneği (LEKAD) Başkanı Hakan Oran’ın yaptığı açıklamadan sonra, LAÜ’ye olan “şükran” duygum daha da arttı…

-*-*-

Neden?

Anlatayım…

LAÜ açılmamış olsaydı; bugün Lefke ve bölgesi gerçekten “insan yaşamaz” bir hal alacaktı…

-*-*-

Belki de ülkenin en değerli toprakları, en önemli tarihi eserleri kimsesiz, sahipsiz kalacaktı.

-*-*-

Biliyor musunuz; bütün ülkeyi soyduk, soğana çevirdik ama Lefke’nin çevresinde, CMC’ye ait alanları asla değerlendiremedik…

-*-*-

Yasal bir kolaylık sağlayamadık ve Lefke, kasaba olarak genişleyemedi…

-*-*-

Haaa belki iyi de oldu ama tam olarak da öyle düşünmemek lazım…

-*-*-

Belki de tüm Ada’da, “Türk mülkü” oranının – Rumlardan fazla olduğuna inandığım tek bölge olan Lefke’de, şu anda yine “öksüz bırakma operasyonu” devam ediyor…

-*-*-

Hakan Oran kardeşim diyor ki; “… Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından koruma altına alınan Lefke Gazi Lisesi ve güçlendirme bekleyen Lefke İstiklal İlkokulu’nda öğrencilerin hala konteyner sınıflarda eğitim almasına ve eski dersliklerde güçlendirmeye yönelik inşaat faaliyeti başlatılmaması kabul edilebilir değildir…”

-*-*-

Lefke Gazi Lisesi ve Lefke İstiklal İlkokulu’nda herhangi bir güçlendirme faaliyeti gerçekleşmedi…

-*-*-

Oran’ın dediğine göre, “Bugün hala bu eğitim kurumlarımızda öğrencilerimiz çağdışı konteyner sınıflarda eğitim alırken sınıflara yakın konumda bulunan ve yıkılma tehlikesi bulunduğu raporlanan eski dersliklerde güçlendirmeye yönelik inşaat faaliyeti başlamadığı gibi bu dersliklerin çevresi için herhangi bir koruma önlemi de alınmamıştır”…

-*-*-

Lefke bölgesinde doğdum ve büyüdüm…

Baba tarafım Yeşilırmaklıdır…

Annem – babam Lefke’de ya da bölgede toplamda belki de 50 sene öğretmenlik yaptı…

-*-*-

Ablam ve ben, bir süre, o bahsedilen okullarda okuduk…

Hakan Oran, Lefke Gazi Lisesi Orta 1’inci sınıftan sınıf arkadaşımdır…

-*-*-

Diyorum ki; eğer en kısa sürede mevcut hükümet bu konuyu çözmezse; bunlara oy veren Lefkeliler, onlar gibi olsun!

Tufan Erhürman ve Nikos Hristodulidis arasında gerçekleşecek tanışma toplantısı niteliğindeki ilk görüşme Perşembe günü yapılacak… Görüşme, 20 Kasım Perşembe günü saat 09.30’da başlayacak ve BM Genel Sekreteri Özel Temsilcisi’nin ara bölgedeki rezidansında olacak… Sevgili Tufan hocam, değerli Nikos kardeşim; sizden ricam, ricamız, her şeyden önce ülkemiz için, toplumlarımız için iki Baflı – Baf kökenli gibi görüşmenizdir… Fotoğraftaki güzel bebeğin sol elciğinin hemen yanındaki, “pilavuna – flaounes” yazısındaki gibi… Kimimiz “pilavuna” diyoruz, kimimiz “flauna”… Ama yediğimiz aynıdır… Biz aynıyız… Başkalarını karıştırmayın, karıştırtmayın…